x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Colombia es el país latino que más importa tequila en el mundo

Colombia se mantiene entre los 10 principales destinos globales de la bebida, compartiendo posiciones con mercados como Estados Unidos, Alemania, China y Japón.

  • El mercado colombiano ha mostrado un crecimiento sostenido, impulsado principalmente por la categoría 100% agave. Foto: Getty
    El mercado colombiano ha mostrado un crecimiento sostenido, impulsado principalmente por la categoría 100% agave. Foto: Getty
  • Colombia es el país latino que más importa tequila en el mundo
  • Colombia es el país latino que más importa tequila en el mundo
El Colombiano
El Colombiano
hace 5 horas
bookmark

Este año ha sido bueno para el tequila a nivel global. Entre enero y mayo, las exportaciones alcanzaron 206,9 millones de litros, lo que representó un aumento del 6% frente al mismo periodo del año anterior, de acuerdo con las cifras del Consejo Regulador del Tequila (CRT).

Este crecimiento no solo evidencia la fortaleza del tequila en los mercados internacionales, sino también su consolidación en América Latina. Colombia se destaca como el segundo mayor consumidor de la región,después de México, y es el único país latinoamericano que figura entre los 10 principales importadores del mundo.

Colombia es el país latino que más importa tequila en el mundo

Puede leer: Los licores que se venden en Antioquia estrenan estampilla en sus botellas, ¿sube el precio?

El mercado colombiano ha mostrado un crecimiento sostenido de entre 18% y 20% anual, impulsado principalmente por la categoría 100% agave, que ha ganado popularidad entre los consumidores colombianos por su calidad.

Estados Unidos sigue dominando, pero crece la demanda en Asia y América del Sur

Según las cifras del CRT, el 86% del tequila exportado durante enero tuvo como destino Estados Unidos, que continúa liderando el consumo mundial. Sin embargo, el producto mexicano amplía su presencia en Asia, con China y Japón nuevamente entre los diez primeros lugares, y en Sudamérica, donde Colombia se destaca como principal destino regional.

Colombia es el país latino que más importa tequila en el mundo

Enterese: ¡Salud! Karol G lanzó su propio tequila inspirado en su canción200 copas

“El tequila sigue conquistando nuevos mercados.Encontramos países como China, Japón, Colombia, Alemania y España entre los mayores importadores,lo que demuestra la confianza internacional en el producto”, afirmó Ramón González Figueroa, director del Consejo Regulador del Tequila.

Una agroindustria con presencia en más de 120 países

El tequila, bebida emblemática de México, ha logrado consolidarse como una agroindustria global con presencia en más de 120 países. Su crecimiento sostenido responde a la combinación de innovación, promoción internacional y estrictos controles de calidad que garantizan su autenticidad.

Vea también: Alertan que reforma tributaria recaudaría $7,8 billones a costa de los departamentos y no de la Nación

El Consejo Regulador del Tequila destacó que continuará fortaleciendo su labor de certificación y promoción internacional, con el objetivo de seguir abriendo mercados y manteniendo la confianza de los consumidores.

Temas recomendados

Comercio exterior
Importaciones
Licor
mercado
Consumo hogares
Consumo
Colombia
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida