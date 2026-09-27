Colombia recibió US$5.619 millones por turismo en seis meses, pero hoteles acumulan caída de 6,8% en ingresos

Colombia está recibiendo más turistas y también más dinero de los visitantes extranjeros. Pero ese mayor movimiento no se está repartiendo de la misma manera entre los negocios que hacen parte de la cadena turística. Los visitantes internacionales gastaron $54,7 billones en Colombia durante 2025, frente a $50,5 billones en 2024, un aumento de 8,4%, según la Cuenta Satélite de Turismo del Dane. El número de turistas, en cambio, creció 3,8%, al pasar de 4,4 millones a 4,6 millones. La entrada de divisas también mantiene una tendencia positiva en 2026. Durante el primer semestre, Colombia recibió US$5.619 millones por viajes y transporte de pasajeros, 4,9% más que en el mismo periodo del año anterior. Pero cuando se mira uno de los negocios que está en primera línea frente al viajero, la fotografía cambia: entre enero y julio, los ingresos reales de los establecimientos de alojamiento cayeron 6,8% y el personal ocupado disminuyó 4,5%. El contraste se hace evidente este 27 de septiembre, Día Mundial del Turismo: mientras el país sigue captando visitantes y divisas, hoteles, agencias y otros negocios enfrentan presiones que no aparecen cuando solo se mira el número de viajeros que llegan al país. Le puede interesar: Hoteles del Magdalena empiezan a recibir cancelaciones de reservas por crisis de orden público

El turista está gastando más

El transporte aéreo fue la actividad que más dinero recibió de los visitantes internacionales en 2025, con $14 billones. Después estuvieron los servicios de alimentos y bebidas, con $13,3 billones, y el alojamiento, con $7,6 billones. En conjunto, estas tres actividades concentraron cerca de $35 billones del gasto de los viajeros extranjeros. El dato también muestra que el gasto está creciendo más rápido que el número de visitantes: 8,4% frente a 3,8%. Es decir, no solo llegaron más turistas, sino que el gasto asociado a sus viajes aumentó en una proporción mayor. El turismo también se acercó al millón de empleos durante 2025. Según el Dane, 995.709 personas trabajaron en actividades relacionadas con el sector, frente a 899.206 en 2024. Hoteles y servicios de alimentos y bebidas concentraron 591.841 puestos de trabajo, el 59,4% del empleo turístico. Las actividades culturales, deportivas y recreativas aportaron otros 201.590, mientras que el transporte de pasajeros representó 118.497. En términos económicos, el valor agregado generado por las actividades turísticas llegó a unos $39,3 billones, equivalentes a cerca de 2,4% del valor agregado nacional. Lea más: Brasil, entre los destinos que más crecen para colombianos: viajar allí cuesta 33% menos

Los dólares siguen entrando en 2026

La dinámica tampoco se frenó este año. Entre enero y junio ingresaron al país US$5.619 millones por viajes y transporte de pasajeros. De ese total, US$4.742 millones correspondieron a viajes y US$877 millones al transporte de pasajeros. Las compras hechas con tarjetas extranjeras también crecieron. En el primer semestre sumaron US$1.280 millones, 3,7% más que un año atrás. Bogotá concentró US$481,9 millones de esas compras, mientras Medellín registró US$187 millones y Cartagena US$138,7 millones. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Hasta ahí, los indicadores apuntan a un turismo que sigue moviendo dinero. El problema aparece cuando se mira cuánto de ese movimiento termina reflejándose en los ingresos de algunos de los negocios que reciben directamente a esos viajeros.

Hoteles: más presión pese al mayor movimiento

Los establecimientos de alojamiento acumulan una caída de 6,8% en sus ingresos reales entre enero y julio de 2026. En ese mismo periodo, el personal ocupado disminuyó 4,5%. Hay otro dato que pone presión sobre la operación: mientras los ingresos reales bajaron, los salarios reales aumentaron 9,8%. Solo en julio, los ingresos reales de los alojamientos disminuyeron 7,4%. Antioquia registró una caída de 14,6%, seguida por Bogotá, con 11,5%, y Cartagena, con 8,6%. Conozca también: Turismo extranjero movió $4,03 billones en Colombia durante el primer semestre de 2026 El empleo tampoco escapó a la tendencia. En julio, los establecimientos de alojamiento reportaron 4,7% menos personal ocupado que en el mismo mes de 2025. No se trata, además, de un retroceso que haya aparecido apenas en julio. Durante el primer cuatrimestre del año, la facturación real del alojamiento ya había caído 5,1%. Tres meses después, la contracción acumulada llegaba a 6,8%. Las agencias de viajes también enfrentan un escenario de presión. Anato reportó una disminución de 1,3% en sus ingresos nominales y de 3% en el empleo, en medio de mayores costos laborales, tasas de interés e informalidad. Bloque de preguntas y respuestas: