Colombia avanza en geotermia: pozos de exploración podrán perforarse sin licencia ambiental

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) emitió un concepto técnico sobre las actividades de exploración geotérmica, específicamente en lo relacionado con los pozos de gradiente térmico.

Estos pozos son perforaciones superficiales y de pequeño diámetro —con profundidades desde 50 metros— cuyo único fin es medir la temperatura del subsuelo y observar cómo varía con la profundidad. Con ello se estima el potencial de calor en una zona, base de la geotermia, que aprovecha la energía interna de la tierra para generar electricidad.

De esta manera, la entidad aclaró que, al tratarse de actividades de observación geológica y geofísica preliminares, los pozos de gradiente térmico no requerirán licenciamiento ambiental. Sin embargo, sí es necesario tramitar los permisos relacionados con el uso y aprovechamiento de recursos naturales ante las autoridades ambientales competentes.

Este procedimiento puede realizarse de forma previa o en paralelo al proceso de licenciamiento ambiental de un proyecto geotérmico.

