Procuraduría abrió pliego de cargos contra un Policía de Medellín por uso excesivo de la fuerza en unas protestas del 2021

En la noche de este jueves 18 de diciembre, la Procuraduría General de la Nación informó que le abrió pliego de cargos al patrullero de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, Cristian Camilo Santander Castillo, por presunto uso excesivo de la fuerza en medio de unas protestas en Medellín.
El Ministerio Público busca confirmar, si en el desarrollo de las manifestaciones del 28 de abril de 2021 (el día en que se desató el estallido social en todo el país), el servidor público presuntamente causó daño a la integridad de una joven quien ya estaba retenida en medio del operativo policial a través de agresiones físicas.