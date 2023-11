A pesar de todo esto, estas bajas no serían suficiente para el largo plazo. La Cepal advierte que la tasa de crecimiento del PIB esperada para 2023 en América Latina y el Caribe (1,7%), que es significativamente inferior a 3,8% registrado en 2022 y que podría llegar incluso al 1,5% en 2024, no permite prever nuevas mejoras en materia de pobreza en la región para este año.

“Aunque destacamos la reducción de la pobreza en 2022, no hay razones para celebrar. Más de 180 millones de personas en nuestra región no cuentan con ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas y, entre ellas, 70 millones no tienen ingresos para adquirir una canasta básica de alimentos. En total, casi un tercio de la población de la región vive en situación de pobreza, porcentaje que se eleva a 42,5% en el caso de la población infantil y adolescente, una realidad que no podemos tolerar. La incidencia de la pobreza también es más alta entre las mujeres, la población indígena y las personas que viven en zonas rurales”, señaló José Manuel Salazar-Xirinachs, máxima autoridad de la Cepal.