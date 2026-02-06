Petro envía delegación a Ecuador para tratar de frenar la guerra comercial

El Gobierno de Colombia anunció el desplazamiento de una delegación de alto nivel a la ciudad de Quito, Ecuador, este 6 de febrero, con el objetivo de abordar de manera integral los temas prioritarios de la agenda bilateral con la República del Ecuador. La misión principal es tratar de frenar la guerra comercial que se desató el pasado 21 de enero.
La misión responde a una instrucción directa del presidente Gustavo Petro Urrego y se enmarca en la política de buena vecindad y cooperación que orienta la política exterior colombiana.
La Cancillería informó que el encuentro busca avanzar en soluciones concretas para fortalecer la relación entre ambos países, considerada estratégica en múltiples frentes.