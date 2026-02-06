Sin abogado, se dilata indagatoria a Lucho Herrera por la desaparición de cuatro de sus vecinos

Desde hace varios meses, la situación judicial del exciclista Lucho Herrera se ha tornado cada vez más compleja. La Fiscalía lo vinculó formalmente a una investigación por la presunta desaparición forzada de cuatro vecinos, en un caso sustentado, en buena parte, en señalamientos hechos por exparamilitares.
En ese contexto, el ente investigador había programado para este viernes 6 de febrero la diligencia de indagatoria. No obstante, el trámite fue suspendido a última hora luego de que Herrera quedara sin defensa técnica, un hecho que terminó alterando el calendario del proceso.