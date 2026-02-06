x

Sin abogado, se dilata indagatoria a Lucho Herrera por la desaparición de cuatro de sus vecinos

El proceso contra el exciclista se sostiene en testimonios de exparamilitares que aseguran que Herrera pagó para desaparecer a cuatro de sus vecinos en Fusagasugá.

  • Lucho Herrera, exciclista investigado por desaparición de sus vecinos. Foto: tomada de redes sociales.
El Colombiano
hace 2 horas
Desde hace varios meses, la situación judicial del exciclista Lucho Herrera se ha tornado cada vez más compleja. La Fiscalía lo vinculó formalmente a una investigación por la presunta desaparición forzada de cuatro vecinos, en un caso sustentado, en buena parte, en señalamientos hechos por exparamilitares.

En ese contexto, el ente investigador había programado para este viernes 6 de febrero la diligencia de indagatoria. No obstante, el trámite fue suspendido a última hora luego de que Herrera quedara sin defensa técnica, un hecho que terminó alterando el calendario del proceso.

Antes de apartarse del caso, el abogado del exdeportista presentó una queja contra el auto con el que la Fiscalía ordenó la indagatoria y promovió varios recursos que fueron rechazados por considerarse improcedentes. Tras esa decisión, el defensor renunció a la representación, lo que obligó a la Fiscalía a aplazar la diligencia y a redefinir el curso inmediato de la investigación.

La queja presentada será ahora revisada por un fiscal delegado ante Tribunal, lo que implica que la decisión de citar a Luis Alberto a indagatoria quedó bajo evaluación interna dentro del ente acusador.

Le puede interesar: Fiscalía abre investigación contra Lucho Herrera por desaparición forzada en Fusagasugá

Herrera es investigado por su presunta participación en la desaparición de Diuviseldo Torres Vega; los hermanos Víctor y José del Carmen Rodríguez Martínez; y Gonzalo Guerrero Jiménez, ocurrida el 23 de octubre de 2002 en la vereda Piamonte, zona rural de Fusagasugá. Desde ese día no se volvió a conocer el paradero de las víctimas.

Según el expediente, hombres armados que posteriormente fueron identificados como paramilitares llegaron a una gallera en una camioneta Toyota, vestidos con camisetas, chalecos, gorras y brazaletes del DAS y se llevaron por la fuerza a los cuatro campesinos.

Las acusaciones contra el exciclista y su hermano Rafael Herrera Herrera surgieron a partir de las declaraciones de dos exparamilitares, quienes aseguraron que fue Herrera quien solicitó la desaparición de los hombres. Uno de esos testimonios, revelado por Noticias Uno, señala que el exdeportista habría entregado fotografías de las víctimas y 40 millones de pesos al grupo armado, dinero que, según alias “Ojitos”, estaba destinado a la compra de armas y motocicletas.

Lea también: Lucho Herrera niega señalamientos por desaparición forzada: estas fueron sus declaraciones tras ser acusado

De acuerdo con esa versión, la supuesta justificación para ordenar la desaparición era que los campesinos serían milicianos de la guerrilla que planeaban secuestrar al ciclista.

Mientras la Fiscalía revisa la legalidad de la citación a indagatoria y Herrera consigue abogado, el proceso vuelve a quedar en pausa, en un caso que investiga hechos ocurridos hace más de dos décadas y que aún no ha logrado avanzar a una diligencia clave.

