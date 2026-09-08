Estos son los detalles del acuerdo entre Colombia y EE. UU. por minerales críticos y energía nuclear

Colombia y Estados Unidos suscribieron un Memorando de Entendimiento sobre minerales estratégicos, como parte de una agenda bilateral que también incluye cooperación en materia de energía nuclear.
El acuerdo establece un marco de cooperación no vinculante entre ambos gobiernos y deberá desarrollarse respetando la legislación colombiana y la soberanía del país.
La finalidad del acuerdo es ampliar la cooperación más allá de la extracción de minerales y avanzar en actividades relacionadas con el conocimiento del territorio, el procesamiento de materias primas, la inversión y la innovación tecnológica.
Para el caso colombiano, se trata de exploración, procesamiento y comercio de minerales considerados estratégicos, entre ellos las tierras raras (17 elementos químicos), el litio, el cobre y el tungsteno. El memorando fue anunciado este 8 de septiembre en Barranquilla por el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Minas y Energía.
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