Colombia tendría que construir tres sistemas eléctricos adicionales para cumplir metas climáticas a 2050: AIE

La demanda de electricidad en Colombia experimentará un crecimiento sin precedentes de aquí a 2050. Así lo advirtió la Agencia Internacional de Energía (AIE) en su más reciente hoja de ruta para el país, donde proyecta que el consumo alcanzará los 300 TWh (teravatios hora) a mitad de siglo, casi cuatro veces más que los niveles estimados para 2024 (90 TWh). Este aumento previsto supone una tasa de crecimiento anual superior al 5%, muy por encima del 3,4% registrado entre 2000 y 2024, y también del promedio proyectado para América Latina y el Caribe en el Escenario de Energía Limpia (EPA), estimado en 4,1%. Puede leer: Gobierno anuncia alivios para empresas de energía y pide a Hacienda $600.000 millones para enfrentar crisis de liquidez La magnitud de esta expansión permite dimensionar el desafío. Con un ritmo de crecimiento de ese tamaño, Colombia requeriría una capacidad instalada equivalente a más de tres veces la actual. En otras palabras, el país tendría que sumar tres sistemas eléctricos adicionales, similares en tamaño al que opera hoy, para poder atender la demanda estimada hacia 2050. Ese esfuerzo se traduce en la necesidad de desplegar alrededor de 69 GW de energía solar y 25 GW de capacidad eólica, un aumento equivalente a más de 10 veces toda la potencia renovable que el país ha incorporado hasta ahora. A ello se suma la obligación de duplicar la generación firme y libre de emisiones —hidroeléctricas, geotermia, bioenergía y, hacia la década de 2040, pequeños reactores modulares— hasta alcanzar 30 GW. Y para operar un sistema con una alta penetración de fuentes variables como el sol y el viento, sería imprescindible contar con 48 GW de almacenamiento en baterías, una cifra muy lejana al punto de partida actual, que apenas llega a unas pocas decenas de megavatios. Entérese: Medellín lidera el boom de las startups energéticas en Colombia: concentra el 43% de esos emprendimientos Estas proyecciones forman parte del nuevo Roadmap de la AIE, presentado para orientar a Colombia en su ruta hacia las cero emisiones netas en 2050. El documento, considerado uno de los diagnósticos más completos del sistema energético nacional, no solo describe el punto de partida, sino que detalla la escala de inversiones y transformaciones requeridas para cumplir los compromisos climáticos.

Transporte: el mayor motor del aumento eléctrico

Según la AIE, esta aceleración responde a impulsores simultáneos en todos los sectores económicos, que están transformando la estructura energética del país. El sector transporte será el principal responsable del incremento, aportando un tercio del crecimiento total de la demanda. La electrificación de motos, automóviles, buses y camiones se convertirá en uno de los factores más decisivos para el nuevo consumo energético. Para que la hoja de ruta trazada sea viable, el Roadmap proyecta que para 2035, 8 de cada 10 vehículos nuevos deberán ser eléctricos, y que para 2050, más del 80% del parque automotor operará con esta tecnología, frente a un nivel actual que no llega al 1%. Más noticias: Demanda de energía en Colombia creció 2,44% en octubre, impulsada por el sector industrial Una transformación de esta escala reduciría el uso de petróleo en 0,4 millones de barriles diarios y recortaría en 35% el consumo energético del transporte, gracias a la mayor eficiencia de los motores eléctricos.

Hidrógeno e industria: otros pilares de la expansión

El segundo mayor aporte provendrá del desarrollo del hidrógeno. En el Escenario de Energía Atómica (EPA), Colombia iniciaría una expansión acelerada de la producción de hidrógeno antes de 2030, que explicaría otra cuarta parte de la nueva demanda eléctrica. En la industria, la electrificación de sectores como alimentos, textiles y ramas de alto consumo energético sumará casi otra cuarta parte del crecimiento proyectado.

Construcción y hogares: más electrodomésticos y más aire acondicionado

El sector de la construcción aportará un 20% adicional al incremento energético. Aunque habrá mejoras en eficiencia, estas apenas compensarán el consumo añadido por la electrificación de cocinas, calentadores de agua, mayor uso de aire acondicionado y más electrodomésticos en los hogares. Ahora, uno de los temas más sensibles para el país es el rápido aumento del uso de aires acondicionados. Colombia importa la mayoría de estos equipos desde China, que ha elevado de forma sustancial los estándares de eficiencia desde 2020. Según la AIE, esto abre dos escenarios. Uno de oportunidad, con mayor acceso a equipos de alta eficiencia provenientes de China. Y otro de riesgo, donde el país se convierta en destino de tecnologías menos eficientes que ya no pueden venderse en mercados con regulaciones más estrictas. Le puede interesar: La startup paisa Unergy aseguró US80 millones de un fondo europeo para construcción de 80 minigranjas solares en Colombia Los equipos más eficientes resultan más económicos a lo largo de 10 años de uso, especialmente en un país con tarifas eléctricas elevadas. Sin embargo, su precio inicial es hasta 50% más alto que los modelos básicos. Por ello, la AIE recomienda reforzar los estándares mínimos de eficiencia energética (MEPS), programas de etiquetado y subsidios que reduzcan el costo de adquisición, así como esquemas de recambio, financiación y créditos verdes.

Colombia: una matriz sigue siendo dependiente del agua y de combustibles fósiles

Por otro lado, la AIE advirtió que más del 75% de la energía que consumió Colombia en 2024 siguió dependiendo de combustibles fósiles. El petróleo, con una participación superior al 40%, continúa siendo la fuente dominante, especialmente en el transporte, donde cubre cerca del 90% de la demanda. Le siguen el gas natural y el carbón, este último clave para la industria, donde aporta alrededor del 40% del consumo energético. Esta estructura energética contrasta con el peso aún limitado de la electricidad: aunque abastece el 40% de las necesidades de los edificios, en el balance total del país solo representó el 18% del consumo final en 2024. En generación eléctrica, la hidroelectricidad sigue siendo la columna vertebral del sistema, aportando cerca de dos tercios del total durante la última década. No obstante, su participación fluctúa con fuerza —hasta 10 puntos porcentuales al año— por el impacto de los ciclos de El Niño y La Niña sobre las lluvias, la temperatura y los niveles de los embalses. A este escenario se suma la caída en la participación de otras fuentes renovables distintas a la hidroeléctrica (por ejemplo, biomasa, solar, eólica, geotermia), que pasaron del 24% en 2000 a menos del 8% en 2024, una señal de que la diversificación del sistema avanza más lento de lo esperado. El contexto de fondo es un país cuya demanda energética se ha disparado, impulsada por el crecimiento económico y poblacional, prácticamente se duplicó entre 2000 y 2024. Como tres cuartas partes de ese incremento se cubrieron con combustibles fósiles, las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) asociadas a la energía aumentaron más del 50% durante el mismo periodo. Así, en 2021 las emisiones energéticas representaron cerca del 30% del total nacional de GEI. A ello se suman otras fuentes determinantes: el uso y cambio de uso del suelo —incluida la deforestación—, responsable de casi el 40%, y la agricultura, que aportó alrededor del 20% de las emisiones totales. Vea aquí: Se necesitan más de US$5.000 millones para Colombia cumplir metas de transición energética

Impulso a energías limpias recortaría emisiones y metano en la próxima década

Hasta 2035, el Roadmap señala que Colombia podría revertir la tendencia ascendente de sus emisiones mediante una adopción acelerada de tecnologías limpias. En el Escenario de Compromisos Anunciados (APS), esta transformación permitiría reducir en 30% las emisiones energéticas frente a los niveles actuales, impulsada principalmente por una menor demanda de combustibles fósiles. El sector eléctrico sería el protagonista de esta caída: aportaría la mitad de la reducción total, a medida que la energía solar fotovoltaica —y en menor medida la eólica— ganen terreno y desplacen generación más intensiva en carbono. Con ello, la intensidad de emisiones del sistema eléctrico caería más del 85%, hasta ubicarse en menos de 35 gramos de CO₂ por kilovatio hora en 2035. El cambio estructural también implicaría un desplazamiento sostenido de combustibles fósiles, suficiente para compensar el aumento de las emisiones derivadas del crecimiento económico durante la próxima década. A lo anterior se suma un efecto significativo en el metano: las políticas robustas y la reducción en la producción de hidrocarburos permitirían disminuir en alrededor de 75% las emisiones de metano asociadas a la energía hacia 2035.

Inversiones millonarias: el costo de transformar el sistema energético colombiano