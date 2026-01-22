La historia de la “hermandad” eléctrica entre Colombia y Ecuador que la guerra comercial pone en jaque

La reciente coyuntura de tensión comercial entre Ecuador y Colombia llevó a cancelar el comercio de energía eléctrica colombiana hacia ese país. La cuestión es que históricamente ambas naciones han colaborado en épocas de sequía para sobrellevar o evitar apagones, de hecho, Colombia le tendió la mano a Ecuador en su más reciente crisis energética en 2024. Natalia Gutiérrez, presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), en conversación con EL COLOMBIANO recordó que en país vecino enfrentó apagones de hasta 14 horas diarias en 2024. Según explicó, esta situación se produjo porque el parque de generación ecuatoriano no estaba preparado para atender un fenómeno de El Niño de la magnitud registrada en 2024. Le puede gustar: Colombia le apaga el interruptor a Ecuador: suspende venta de energía eléctrica y también le impone arancel del 30% De hecho, se debe tener claro que Ecuador ha sufrido apagones en varias ocasiones. Los más graves ocurrieron en 1992, 1993, 2009 y más recientemente en 2024, debido a sequías y crisis energéticas que afectaron sus hidroeléctricas. Esto se debe a que su matriz energética depende de la generación hidroeléctrica, que funciona con la fuerza del agua, para producir alrededor del 70% de su electricidad, pero la falta de lluvias provocó que las plantas no pudieran producir suficiente energía.

Colombia ayudó a Ecuador

Ante la emergencia de 2024, Colombia suministró una cantidad importante de energía durante varios meses, como un mecanismo de apoyo para mitigar la crisis eléctrica ecuatoriana. Sin embargo, el flujo tuvo que suspenderse cuando Colombia también comenzó a enfrentar los efectos del mismo fenómeno climático.

Gutiérrez fue clara que el sistema eléctrico colombiano atraviesa también por una situación compleja desde hace casi dos años. “Los márgenes entre oferta y demanda están muy apretados” y la energía en firme ya es negativa para este año, explicó. En ese contexto, Colombia solo ha entregado energía a Ecuador cuando ha contado con excedentes, mientras que en períodos de escasez el suministro se ha detenido.

Una relación histórica de ayuda mutua

La presidenta gremial subrayó que la relación energética entre ambos países ha sido históricamente solidaria. Ecuador, recordó también apoyó a Colombia en momentos críticos, como la contingencia energética en Guatapé, que ocurrió en febrero de 2016, cuando un incendio en la Central Hidroeléctrica de Guatapé dañó cables subterráneos que conectaban las turbinas con el sistema eléctrico.

Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen. FOTO: Cortesía Acolgen

Ese daño coincidió con una sequía intensa causada por el Fenómeno de El Niño, lo que redujo la capacidad de generación hidroeléctrica en Colombia. Como consecuencia, el Gobierno Nacional tuvo que importar energía desde Ecuador para garantizar el suministro eléctrico nacional. “Los dos países históricamente nos hemos dado la mano cada que podemos”, afirmó Gutiérrez, destacando que el intercambio de excedentes ha sido un mecanismo de cooperación regional en beneficio de ambos sistemas eléctricos.

Cifras del intercambio energético binacional