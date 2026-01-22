La historia de la “hermandad” eléctrica entre Colombia y Ecuador que la guerra comercial pone en jaque

La reciente coyuntura de tensión comercial entre Ecuador y Colombia llevó a cancelar el comercio de energía eléctrica colombiana hacia ese país. La cuestión es que históricamente ambas naciones han colaborado en épocas de sequía para sobrellevar o evitar apagones, de hecho, Colombia le tendió la mano a Ecuador en su más reciente crisis energética en 2024.
Natalia Gutiérrez, presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), en conversación con EL COLOMBIANO recordó que en país vecino enfrentó apagones de hasta 14 horas diarias en 2024.
Según explicó, esta situación se produjo porque el parque de generación ecuatoriano no estaba preparado para atender un fenómeno de El Niño de la magnitud registrada en 2024.
De hecho, se debe tener claro que Ecuador ha sufrido apagones en varias ocasiones. Los más graves ocurrieron en 1992, 1993, 2009 y más recientemente en 2024, debido a sequías y crisis energéticas que afectaron sus hidroeléctricas.
Esto se debe a que su matriz energética depende de la generación hidroeléctrica, que funciona con la fuerza del agua, para producir alrededor del 70% de su electricidad, pero la falta de lluvias provocó que las plantas no pudieran producir suficiente energía.