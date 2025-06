Colombia frena en seco la movilidad sostenible: demoras del Gobierno Petro ponen en riesgo venta de carros eléctricos e híbridos

Andrés Chaves, presidente de la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (Andemos), lanzó una alerta preocupante en entrevista con EL COLOMBIANO : “ Colombia está perdiendo todos los beneficios que ayudaron al ciudadano a apostarle a la movilidad limpia. Ya no hay incentivos claros ni reglas definidas, y eso pone en riesgo todo lo construido ”.

De acuerdo con el reporte de la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible, Andemos, entre 2023 y 2024, las ventas de vehículos con energías limpias crecieron 55%, solo los carros eléctricos crecieron 105%, mientras que los híbridos enchufables y no enchufables registraron aumentos de 9% y 51%, respectivamente.

De acuerdo con el reporte de la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible, Andemos, entre 2023 y 2024, las ventas de vehículos con energías limpias crecieron 55%, solo los carros eléctricos crecieron 105%, mientras que los híbridos enchufables y no enchufables registraron aumentos de 9% y 51%, respectivamente.

“Si no se aclara esta situación, podrían salir del mercado un tercio de las unidades nuevas que se venden anualmente en el país”, advirtió Chaves a esta redacción.

Uno de los grandes motores de ese crecimiento fue el Decreto 1116 de 2017, que eliminaba los aranceles a vehículos híbridos. Este incentivo, que reducía el costo de compra en hasta 12%, fue derogado a finales de 2024 y aún no se ha reemplazado oficialmente.

Chaves le pidió al Ejecutivo a actuar con urgencia para restablecer las condiciones normativas y comerciales que han impulsado el desarrollo de la industria automotriz.

“El sector automotor podría detener su contribución a la transición energética si no se expide cuanto antes el nuevo decreto arancelario, no se renueva el acuerdo comercial con Brasil y no se concede un plazo de 24 meses para implementar los nuevos reglamentos técnicos”, detalló el representante gremial.