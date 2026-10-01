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Colombia abre Filipinas para sus exportaciones de carne bovina y porcina

Colombia habilitó el acceso de carne bovina y porcina a Filipinas, un mercado asiático que ofrece nuevas oportunidades para productores y exportadores.

  • La carne de cerdo colombiana ya cuenta con luz verde para su ingreso a Filipinas. Entre enero y julio de este año, Colombia exportó US$583.159. FOTO EL COLOMBIANO
    La carne de cerdo colombiana ya cuenta con luz verde para su ingreso a Filipinas. Entre enero y julio de este año, Colombia exportó US$583.159. FOTO EL COLOMBIANO
El Colombiano
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hace 26 minutos
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Las carnes bovina y porcina colombianas ya pueden ingresar al mercado de Filipinas, una nueva apertura sanitaria y comercial que amplía las posibilidades de exportación de la producción nacional hacia Asia.

De acuerdo con datos de Comtrade de Naciones Unidas citados por el Gobierno, Filipinas compró al mundo cerca de 750.000 toneladas de carne bovina y porcina durante los últimos cuatro años, por un valor aproximado de US$2.200 millones. La nueva admisibilidad abre un espacio para que empresas colombianas puedan competir en ese mercado y diversificar sus destinos de venta.

El resultado hace parte de la estrategia de comercio exterior de la administración del presidente Abelardo de la Espriella, orientada a ampliar los mercados para la oferta exportadora colombiana, defender los intereses comerciales del país y generar nuevas oportunidades para las compañías nacionales.

“Este es un resultado de país que celebramos y que es fruto del trabajo articulado entre los sectores público y privado. Representa un paso importante para la diversificación de la oferta exportable colombiana y la apertura de nuevas oportunidades comerciales en Asia”, afirmó el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín.

La autorización para el ingreso de carne bovina y porcina representa un nuevo destino para una oferta que busca ampliar su presencia internacional.

El acceso a mercados como Filipinas requiere cumplir las condiciones sanitarias y comerciales establecidas por las autoridades del país comprador. La admisibilidad sanitaria es, por tanto, un paso previo para que los exportadores puedan desarrollar operaciones comerciales y aprovechar la demanda existente.

La apertura también amplía el abanico de mercados disponibles para la cadena cárnica colombiana, desde productores y empresas procesadoras hasta compañías vinculadas con la comercialización y la logística internacional.

Filipinas se convierte así en una nueva alternativa dentro de la estrategia de diversificación de las exportaciones agropecuarias del país. La búsqueda de nuevos destinos permite reducir la concentración de las ventas externas y ampliar las posibilidades para las empresas que cuentan con capacidad exportadora.

El Ministerio de Comercio ha señalado en diferentes procesos de apertura sanitaria que el trabajo conjunto con las autoridades sanitarias y el sector privado resulta determinante para conseguir acceso para productos pecuarios en nuevos mercados.

Colombia ya exporta carne bovina y porcina

La llegada a Filipinas se suma a los mercados que actualmente reciben carne colombiana.

Durante los primeros siete meses de 2026, Colombia exportó 199,9 toneladas de carne porcina, por un valor de US$583.159, con Venezuela como destino.

En el caso de la carne bovina, las ventas externas alcanzaron 474,1 toneladas, equivalentes a US$3,3 millones en el mismo periodo.

La carne bovina colombiana llegó durante esos siete meses a mercados como Argelia, Chile, Líbano, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Curazao y Venezuela.

Estos destinos muestran que la industria nacional ya cuenta con experiencia en operaciones internacionales y con una oferta que ha logrado ingresar a diferentes mercados. La incorporación de Filipinas amplía ese mapa y agrega una alternativa en Asia.

La nueva admisibilidad no implica por sí sola que las exportaciones hacia Filipinas alcancen inmediatamente grandes volúmenes. El siguiente paso corresponde a las empresas interesadas en desarrollar negocios, cumplir los requisitos del mercado y establecer relaciones comerciales con compradores de ese país.

Sin embargo, el tamaño de la demanda filipina representa un espacio potencial para la cadena cárnica colombiana.

Para los productores, procesadores y exportadores, la apertura puede traducirse en una mayor cantidad de mercados disponibles y en nuevas posibilidades de expansión internacional. También puede generar oportunidades para actividades relacionadas con transporte, logística, procesamiento y comercialización.

El desafío estará en convertir la autorización de acceso en operaciones comerciales sostenibles, con una oferta que pueda responder a las condiciones de precio, calidad, volumen y requisitos sanitarios del mercado filipino.

La apertura de Filipinas refuerza la búsqueda de nuevos destinos para los productos colombianos y amplía la presencia de la oferta pecuaria nacional fuera de los mercados tradicionales.

Para el Gobierno, la estrategia busca que la política comercial contribuya a generar oportunidades concretas para las empresas y productores nacionales. En ese marco, la diplomacia económica es presentada como una herramienta para abrir mercados y facilitar negocios para la producción colombiana.

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Bloque de preguntas frecuentes

¿Colombia ya puede exportar carne bovina y porcina a Filipinas?
Sí. Filipinas habilitó el ingreso de carne bovina y porcina colombiana, lo que abre un nuevo destino para los exportadores nacionales y amplía las oportunidades comerciales en Asia.
¿Cuánto compra Filipinas de carne bovina y porcina?
Durante los últimos cuatro años, Filipinas compró al mundo cerca de 750.000 toneladas de carne bovina y porcina, por un valor aproximado de US$2.200 millones, según datos de Comtrade de Naciones Unidas.
¿Cuánta carne exportó Colombia en 2026?
Entre enero y julio de 2026, Colombia exportó 199,9 toneladas de carne porcina por US$583.159, con Venezuela como destino. En carne bovina exportó 474,1 toneladas por US$3,3 millones, hacia mercados como Argelia, Chile, Líbano, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Curazao y Venezuela.

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