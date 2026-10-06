Los 160 productos con los que Colombia podría quitarle mercado a China en Estados Unidos

Colombia tiene identificados al menos 160 productos con los que podría disputarles negocios a los proveedores chinos en el mercado de Estados Unidos, en una oportunidad que abarca desde plaguicidas, cosméticos y detergentes hasta textiles, alimentos preparados y frutas procesadas.
El hallazgo está en el informe “Reordenando el tablero: oportunidades para Colombia en el nuevo orden global”, elaborado por el área de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, que analizó las ventajas comparativas reveladas —RCA, por sus siglas en inglés— de ambos países.
El ejercicio encontró “potencial en al menos 160 productos donde Colombia cuenta con una RCA superior a la de China”.
Pero hay una particularidad que convierte el dato en una oportunidad exportadora: en esos mismos productos, las exportaciones chinas todavía tienen una participación mayor que las colombianas en el mercado estadounidense.
En otras palabras, Colombia tiene una ventaja comparativa frente a China en esos bienes, pero todavía no consigue traducirla en una participación equivalente en Estados Unidos.
Ese es precisamente el espacio que el nuevo orden del comercio mundial podría abrir para los exportadores colombianos.
El informe señala que “la reconfiguración de las cadenas de suministro abre una ventana para que Colombia gane participación en el mercado estadounidense”, en medio de un escenario en el que las empresas están buscando diversificar proveedores y reducir la dependencia de cadenas de suministro demasiado concentradas.
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