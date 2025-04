“La próxima reforma pensional provocará una falla de mercado”: Colfondos

Con $60 billones bajo administración, Colfondos es una de las entidades claves del sistema de pensiones y cesantías del país, y por estos días se prepara para asimilar los efectos de la reforma pensional, que entraría en vigor el primero de julio.

Los recursos a cargo de esa entidad pertenecen a 1,6 millones de trabajadores afiliados. Además, contabiliza unos 40.000 pensionados, mientras que en la cuenta del fondo de pensiones voluntarios maneja $2 billones y $3 billones más de cesantías.

Le puede interesar: Superfinanciero enumera retos de los administradores de ahorros con la reforma pensional

En diálogo con EL COLOMBIANO, el presidente de Colfondos, Ricardo Danilo Guerra, aseguró que desde que se aprobó la reforma en el Congreso, el año pasado, se conformó un equipo de más 50 personas para avanzar en la implementación de esos cambios.

Guerra señaló que este ha sido un trabajo arduo que va en un 60%, el cual deberá acelerarse porque quedan menos de tres meses para iniciar las operaciones a la luz de esa reforma.

¿Qué es lo que han estructurado para aplicar la reforma?

“Hay un equipo trabajando día y noche implementando las nuevas funciones junto con nuestros partners de tecnología, desarrollando y preparando sistemas. Nos quedan menos de 3 meses, así que serán días de un esfuerzo constante para estar listos y para que nuestros clientes entiendan la reforma, tengan buena información, buen acceso, buenos servicios y que partamos con todo aquello que este esquema demanda”.

Usted habla de que tienen un avance de 60% en la implementación de la reforma pensional, ¿lo que falta depende de ustedes o de otros involucrados en el asunto?

“Evidentemente dependemos mucho de la normativa. Hay un proyecto de decreto único reglamentario que fue publicado, ya se recibieron los comentarios, el Ministerio del Trabajo anunció que próximamente se expedirá y eso es sumamente importante, porque define en gran medida las reglas del juego. Pero, lo más importante y que me desvela, es el seguro previsional”.

También le puede interesar: La IA podría afectar al 40% de los puestos de trabajo en todo el mundo, advierte la ONU

¿Qué le genera esa preocupación?

“Antes de la reforma pensional este es un seguro al que tienen acceso todos los trabajadores y es una protección ante una situación de invalidez o de fallecimiento, así que es un seguro sumamente importante para las familias colombianas que hoy en día está en riesgo”.

¿Por qué está en riesgo?

“Con la reforma lo que pasa es que se dividen las poblaciones, y un grupo de personas queda en el segmento de transición al amparo de la Ley 100 y otro grupo queda en la reforma. Lo que pasa con esto es que antes de la reforma ese seguro previsional cubría a todo el mundo, pero los seguros siguen la ley de los números, es decir, que cuando hay más personas en el seguro este es más eficiente. Al dividir la población en dos bloques, la gente que queda en transición son personas que están más cercanas a pensionarse y ahí es donde la siniestralidad es más alta y por lo tanto, el seguro es más costoso. Entonces, la reforma previendo esa situación establece que podría existir una falla de mercado”.

Vea aquí: A menos de 3 meses de la reforma pensional, las tareas ya acosan

¿Eso qué significa?

“Cuando nosotros (los fondos de pensiones) salgamos a cotizar este seguro y no encontremos cotizaciones de este seguro para dar cobertura, eso es lo que se define como falla de mercado. El problema es que no está claro qué pasa si hay falla de mercado y ese es el punto crítico. Nosotros hemos venido trabajando todos estos meses junto a Asofondos para plantear los desafíos que esto supone, proponer soluciones porque el reloj está corriendo y para el primero de julio necesitamos tener una solución. Ese día entra en vigor la reforma pensional y las personas necesitan tener cobertura”.

¿Hoy qué empresas ofrecen ese seguro previsional?

“Este es un seguro que viene de años, y nosotros en Colfondos trabajamos con Seguros Bolívar que ha sido un gran aliado en ofrecer esta alternativa a nuestros clientes. Otras administradoras de fondos de pensiones han creado incluso seguros dentro de los mismos grupos para solucionar esto, porque no es tan fácil encontrar la oferta. La misma Colpensiones, con esta reforma, tiene un enorme desafío porque ahora debe resolver este seguro para todos los clientes que recibirá”.

Entérese: Pensiones en Colombia: un millón de personas aún no hacen su traslado de régimen

¿A Colfondos ya Seguros Bolívar o otras aseguradoras le han dicho que a partir de julio no ofrecerán el seguro previsional?

“Nadie ha dicho eso. Todos están evaluando y los actuarios están trabajando profundamente en la información para evaluar esto. Con los cálculos que hemos hecho estamos prácticamente convencidos que hay una falla de mercado”.

¿Cómo explica esa falla?

“Para que se hagan una idea, arranquemos diciendo que con la Ley 100 de la cotización a las administradoras de fondos de pensiones se recibe en promedio un 3%. De ese porcentaje alrededor del 2,4% o el 2,5% se va a costear este seguro. El problema es que ese mismo 2,5% al dividir las poblaciones se vuelve superior a 3, y con el envejecimiento del segmento de transición en el tiempo y con los efectos de la ventana oportunidad ese número puede llegar en 10 años a 11%, o sea completamente por encima de lo que es el límite normal, que es 3%”.

¿Hay alternativas para resolver esa coyuntura, y que se pueda implementar a menos de tres meses de entrar en vigor la reforma?

“Las hay, nosotros las hemos planteado y estamos trabajando con el Gobierno para asegurar que haya cobertura a partir del primero de julio, que es lo más importante para los afiliados colombianos. Su implementación implica un enorme desafío, lo que requiere voluntad para avanzar”.

Con una reforma pensional próxima a activarse y con otras iniciativas de corte gubernamental que se quieren impulsar, ¿qué tan atractivo es este país para el negocio pensional?

“Desde el punto de vista de las Administradoras del Componente Complementario de Ahorro Individual (Accai) tenemos una nueva, que es Positiva, del sector estatal. No hay una nueva Accai del sector privado, a pesar de que estábamos enterados de muchas empresas y entidades que podían ser Accai y que lo estaban evaluando. Al día de hoy no hay ninguna, ¿qué indica eso?, pues que no hay una normativa clara, los ingresos por comisión se reducen y en nuestro caso vamos a ganar menos de lo que ganamos y vamos a tener mucho más trabajo porque tendremos que operar con dos sistemas.

Más noticias: Procurador Eljach se declara impedido para revisar reforma pensional ante la Corte

Además, en el largo plazo hay incertidumbre respecto a nuestros ingresos, porque las comisiones se van agotando en el tiempo. En ese escenario, es muy difícil plantear la sostenibilidad para un nuevo interesado en entrar. A pesar de todo eso somos optimistas en Colfondos, somos parte del Grupo Habitat y tenemos el respaldo de Prudential, que son grandes empresas del sector financiero y seguimos apostando por Colombia”.

¿Con la aplicación de la figura Accai cuántos afiliados más recibió Colfondos?

“Unas 20.000 personas eligieron a Colfondos como su Accai y otras 100.000 llegaron a través del mecanismo aleatorio que se aplicó”.

¿Qué tan buenos son los reguladores colombianos para escuchar las inquietudes de los fondos de pensiones frente a la reforma?

“Yo he estado gratamente sorprendido por la capacidad de diálogo de las autoridades. Cada vez que los hemos necesitado y hemos querido plantear temas siempre han estado accesibles. En el caso de esta reforma pensional los tiempos son muy cortos y solo nos queda seguir trabajando de forma colaborativa para asegurar que los afiliados colombianos estén tranquilos”.

¿Cómo cerró la operación de Colfondos en 2024?

“Tuvimos un año muy positivo con un crecimiento respecto a 2023, logrado gracias al trabajo muy cercano con nuestros clientes, quienes han venido confiando en nosotros. También estamos siempre desafiándonos, mejorando nuestro servicio y tecnología y eso nos ha venido ayudando en los resultados”.

Le interesa: A estas personas les descontarían desde $142.000 para alimentar fondo de solidaridad, ¿cuándo?

¿Cómo pinta el negocio este 2025?

“Pinta con una alta incertidumbre, pues estamos esperando el fallo de la Corte Constitucional sobre la reforma pensional, pero seguimos trabajando muy fuerte para implementarla, y eso ha involucrado una inversión muy importante. Sigo siendo optimista”.

¿La perspectiva de ingresos, por ejemplo, la pueden mantener?

“Hay una caída y el sistema de comisiones con la reforma cambia y se achica la torta de mercado como producto de los cambios con Colpensiones. Pero desde el punto de vista de sostenibilidad estamos confiados en que a pesar de todos estos cambios vamos a seguir mejorando y creciendo”.