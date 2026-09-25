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¿Escala la tensión entre la Andi y el Gobierno? Coca-Cola sale de una cámara y otras tres empresas dejarían el gremio

La tensión entre el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, y el Gobierno Nacional estaría escalando. Coca-Cola salió de una de las cámaras del gremio, mientras que Incauca, Providencia y Sucroal habrían notificado su intención de retirarse.

  • La situación será analizada en la junta de la Andi del 14 de octubre, luego de que no se concretara una sesión extraordinaria. Foto: Cortesía y Colprensa
    La situación será analizada en la junta de la Andi del 14 de octubre, luego de que no se concretara una sesión extraordinaria. Foto: Cortesía y Colprensa
El Colombiano
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hace 3 horas
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En medio de la creciente tensión con el gobierno de Abelardo de la Espriella, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) atraviesa una nueva coyuntura: mientras Coca-Cola se apartó de una de sus cámaras sectoriales, tres empresas habrían anunciado su intención de retirarse del gremio.

Coca-Cola Bebidas de Colombia S.A. y la Industria Nacional de Gaseosas (Indega S.A.S.) notificaron su retiro voluntario de la Cámara de la Industria de Bebidas, aunque continuarán como afiliadas a la Andi.

Puede leer: La Andi eligió nueva Mesa Directiva y mantiene a Bruce Mac Master como presidente del gremio

En una carta enviada al presidente del gremio, Bruce Mac Master, las compañías señalaron que están al día con sus obligaciones dentro de la organización y explicaron que la decisión se limita a su participación en la cámara sectorial.

“Esta decisión se circunscribe exclusivamente a la participación de las sociedades en la Cámara de la Industria de Bebidas y, por tanto, no implica su retiro ni desafiliación de la Andi”, explicó la compañía.

A esta decisión se sumó, según información publicada por Semana, la salida de Incauca, Ingenio Providencia y Sucroal, en medio de las diferencias entre el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, y el presidente Abelardo De La Espriella.

Entérese: Caso Carolina Soto en la CCI revela tira y afloje entre Gobierno y gremios

Las tres compañías están vinculadas al sector agroindustrial y tienen una relación importante con la cadena de valor de la caña de azúcar.

Incauca se dedica al cultivo, procesamiento y aprovechamiento industrial de la caña de azúcar, principalmente en el Valle del Cauca y la región del río Cauca. La empresa mantiene diálogo con el Gobierno y promueve alianzas público-privadas con entidades como los ministerios de Agricultura y Comercio.

Providencia, ubicada en El Cerrito, produce alimentos, energía y productos orgánicos a partir de la caña de azúcar. Por su parte, Sucroal, con más de 50 años de operación, desarrolla procesos químicos y biotecnológicos para transformar derivados de la caña en materias primas para diversas industrias.

Por ahora, la información conocida públicamente no detalla las razones particulares que llevaron a estas tres empresas a comunicar su salida del gremio de industriales.

Vea aquí: “Tenemos seis crisis y todas deben atenderse con la misma celeridad”: Bruce Mac Master

Junta de la Andi analizará la situación

La coyuntura será discutida en la junta de la Andi del próximo 14 de octubre, con la participación de Bruce Mac Master.

Inicialmente se contempló realizar una sesión extraordinaria para abordar la situación, pero no fue posible concretar una fecha. Por eso, el tema será llevado a la reunión ordinaria de la junta.

Uno de los objetivos es definir cómo abordar las diferencias que se han presentado entre el gremio empresarial y el Gobierno.

Además, está prevista la búsqueda de un encuentro directo entre Mac Master y el presidente Abelardo De La Espriella, con el propósito de tratar esas diferencias y mantener una relación institucional basada en el diálogo.

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El contexto ha sido marcado por versiones sobre restricciones a los encuentros entre funcionarios del Gobierno y el presidente de la Andi. Según información divulgada, se habría pedido a los ministros no reunirse con Mac Master, aunque no se ha conocido públicamente una orden oficial del Ejecutivo que confirme esa instrucción.

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