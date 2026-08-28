¿Dónde pagan mejor en América Latina? Estas son las ciudades con los salarios más altos

México, Brasil, Argentina, Chile y Colombia concentran las ciudades latinoamericanas con los mayores salarios netos después de impuestos, según el informe Mapping the World’s Prices 2026, elaborado por Deutsche Bank.
El estudio compara los ingresos mensuales netos, expresados en dólares, de 69 ciudades del mundo. En el ranking global, Ciudad de México ocupa el puesto 57, seguida de São Paulo (58), Buenos Aires (59), Santiago de Chile (61), Bogotá (63) y Río de Janeiro (65).
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