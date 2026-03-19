Los requisitos que Rusinque no cumplió y por los que el Consejo de Estado la “tumbó” de la SIC

El Consejo de Estado declaró la nulidad del nombramiento de Cielo Rusinque como superintendente de Industria y Comercio, tras concluir que no cumplió con los requisitos de especialidad y formación académica exigidos para el cargo.
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La Sección Quinta del alto tribunal determinó que la designación, efectuada mediante el Decreto 0098 de 2024, desconoció los estándares de idoneidad técnica que Colombia integró siguiendo recomendaciones internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde).
La sentencia, con ponencia del magistrado Luis Alberto Álvarez Parra, subrayó que el cargo requiere un nivel de formación superior y experiencia profesional relacionada que Rusinque no acreditó durante el proceso.