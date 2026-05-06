Procuraduría investiga a funcionarios de Cancillería por presunta participación indebida en política

La Procuraduría General de la Nación, a partir de una queja disciplinaria recibida, puso bajo la lupa a un grupo de funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores tras denuncias de una posible participación indebida en política, entre ellos la canciller Rosa Yolanda Villavicencio.
El foco de la investigación se trata de una reunión que se habría celebrada en Madrid el pasado 13 de febrero, presuntamente liderada por Villavicencio, con el fin de organizar las jornadas electorales de marzo, mayo y junio de 2026 en el exterior.