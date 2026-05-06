Procuraduría investiga a funcionarios de Cancillería por presunta participación indebida en política

La Procuraduría General de la Nación, a partir de una queja disciplinaria recibida, puso bajo la lupa a un grupo de funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores tras denuncias de una posible participación indebida en política, entre ellos la canciller Rosa Yolanda Villavicencio. El foco de la investigación se trata de una reunión que se habría celebrada en Madrid el pasado 13 de febrero, presuntamente liderada por Villavicencio, con el fin de organizar las jornadas electorales de marzo, mayo y junio de 2026 en el exterior.

¿De dónde surge la denuncia?

El proceso administrativo surge a raíz de una queja formal del exministro de Justicia, Wilson Ruiz, quien señaló a la canciller por una supuesta extralimitación de funciones en el exterior. Aunque la denuncia apunta directamente a Villavicencio, el Ministerio Público determinó que primero debe identificar con precisión a todos los implicados antes de proceder con cargos individuales.

“Hoy presenté una queja disciplinaria ante la Procuraduría contra la Canciller Rosa Villavicencio por sus acciones para coordinar temas electorales que no le corresponden. La Constitución es clara: la organización electoral no le corresponde al Gobierno”, señaló Orejuela en el mensaje que compartió el 16 de febrero de este año.

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¿Qué dice el auto?

Según la comunicación de apertura que se publicó en la Revista Semana: “En el caso de estudio, si bien en la noticia disciplinaria se hace referencia a la canciller de la República, Rosa Yolanda Villavicencio (...) también es cierto que es necesario precisar las circunstancias modales en que pudo haberse concretado la conducta objeto de la denuncia”. Esta fase preliminar busca, según el documento, “obtener las pruebas que permitan delimitar los hechos enrostrados, establecer presuntos responsables y valorarlos de cara a la posible incidencia disciplinaria”. La investigación no solo se limita al Ministerio de Relaciones Exteriores, sino que alcanza a las oficinas diplomáticas en territorio español. La Procuraduría le pidió a la Cancillería “relacionar” un listado detallado de los cónsules en ciudades como Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao, Mallorca e Islas Canarias. Entre los requerimientos específicos, el ente de control solicita confirmar si el Ministerio efectivamente encabezó el encuentro en Madrid y, de ser así se debe “aportar información referida a la fecha, hora y sitio de la reunión, nombre y cargo de los asistentes y agenda de la reunión”, según se conoció en el documento publicado por el medio ya mencionado anteriormente.

El papel de la Registraduría