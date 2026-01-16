x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

China exige a Venezuela pagar deuda heredada del chavismo que llegaría a US$20.000 millones

Esta ofensiva diplomática se produce en medio de la incertidumbre generada tras la captura de Nicolás Maduro.

  • El gobierno de China le pide al chavismo de Venezuela que le pague una deuda histórica. FOTO: Europapress
    El gobierno de China le pide al chavismo de Venezuela que le pague una deuda histórica. FOTO: Europapress
Colprensa
16 de enero de 2026
bookmark

China ha intensificado los contactos con altos funcionarios de Venezuela y de Estados Unidos con el objetivo de obtener garantías sobre los préstamos otorgados al gobierno venezolano. Esta ofensiva diplomática se produce en medio de la incertidumbre generada tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses y el agravamiento del colapso económico del país suramericano.

El principal interés de Pekín es asegurar que cualquier proceso futuro de reestructuración o pago de la deuda venezolana incluya formalmente a China dentro de las negociaciones.

Lea también: La “Doctrina Donroe” y la justificación de Trump para incursionar en Venezuela y América Latina

Aunque Venezuela dejó de publicar datos detallados sobre su deuda externa desde que entró en impago en 2017, analistas estiman que la obligación pendiente con China oscila entre los 10.000 y 20.000 millones de dólares. Estos compromisos provienen, en su mayoría, de préstamos concedidos durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Dichos recursos fueron destinados principalmente a proyectos de infraestructura y a acuerdos que garantizaban el suministro de crudo venezolano al gigante asiático.

China, uno de los mayores acreedores de Venezuela

Durante las últimas dos décadas, China se consolidó como uno de los principales acreedores de Venezuela. Desde 2007, Pekín proporcionó más de 60.000 millones de dólares en préstamos respaldados por petróleo, bajo esquemas en los que el reembolso se realizaba mediante envíos de crudo a precios acordados bilateralmente.

Entérese: Trump elogia a Machado, pero descarta que asuma el poder

Este modelo permitió a Venezuela acceder a financiamiento sin pasar por los mercados internacionales, pero también la ató de forma estrecha a sus compromisos energéticos con China.

De acuerdo con fuentes citadas por Bloomberg, bancos estatales chinos y organismos financieros han solicitado a las autoridades de su país un mayor detalle sobre la exposición crediticia a Venezuela, así como un fortalecimiento de la supervisión de los riesgos asociados.

Estas preocupaciones se han intensificado luego de que el Gobierno de Estados Unidos tomara control de una parte significativa del crudo venezolano tras la captura de Maduro, un hecho que podría afectar directamente los mecanismos de pago de la deuda.

Todo este escenario se desarrolla en un momento de alta fragilidad para la economía venezolana, marcada por una fuerte reducción de la producción petrolera y un deterioro sostenido de la situación fiscal.

Estas condiciones han complicado aún más la capacidad del país para cumplir con sus compromisos financieros internacionales, aumentando la presión sobre acreedores como China, que ahora busca asegurar un lugar en la mesa de negociación ante cualquier salida a la crisis de deuda.

Siga leyendo: ELN impone el miedo en Zulia con apoyo de Diosdado Cabello

Temas recomendados

Petróleo
Internacional
Deudas
Comunismo
Chavismo
Mundo
Pagos
Dinero
Plata
China
Venezuela
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida