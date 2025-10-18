Tras graves hallazgos, cerraron empresa que escaneó el iris a miles de personas en Bucaramanga

La empresa que suscitó gran controversia en Bucaramanga por comprar los registros del iris a miles de ciudadanos, definitivamente no podrá operar de nuevo. Así lo dejó en claro el Gobierno Nacional, como resultado de un proceso sancionatorio que se inició desde hace cerca de un año.

Inicialmente, en la capital santandereana, dicha empresa recolectó estos registros en habitantes de calle, quienes accedían al procedimiento en mención a cambio de pagos que rondaban los $40.000.

En contexto: Empresa que escanea el iris opera en Bucaramanga bajo denuncias de aprovecharse de habitantes en condición de calle

Esta controversia estalló en agosto de 2024, cuando la empresa Worldcoin puso en marcha dichos registros en Bucaramanga. Con el tiempo, más y más ciudadanos, no solo habitantes de calle, acudieron a entregar el registro de su iris a cambio de dicho monto.

Sin embargo, nunca hubo suficiente información ni claridad sobre cuál era el propósito de la recolección de tal registro biométrico. Para muchos bumangueses primó el dinero, sin importar a qué tipo de riesgos se expusieron.