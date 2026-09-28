Carlos Slim encabeza la lista de los más ricos de América Latina con US$117.500 millones, ¿y quiénes aparecen por Colombia?

El patrimonio de las personas más acaudaladas de América Latina refleja la concentración de capitales en sectores estratégicos como telecomunicaciones, minería, banca y tecnología. De acuerdo con el ranking Forbes Real Time Billionaires, el empresario mexicano Carlos Slim Helú encabeza la lista regional al situarse en la casilla 16 a nivel mundial.
Carlos Slim Helú y su familia registran un patrimonio estimado en US$117.500 millones, lo que lo consolida como la mayor fortuna de Latinoamérica. Le sigue en México Germán Larrea Mota Velasco y familia, ubicado en el puesto 30 global con US$66.400 millones. El listado mexicano lo completan Alejandro Baillères Gual y familia, en el puesto 166 con US$16.800 millones, y María Asunción Aramburuzabala, en la casilla 395 con US$9.200 millones.