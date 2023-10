Canacol Energy anunció que por decisión propia terminó el contrato de venta de gas a largo plazo “ take or pay ” con Empresas Públicas de Medellín (EPM).

“Aunque este retraso no era suficiente por sí mismo para poner en peligro la ejecución oportuna del proyecto o del contrato de venta de gas, ha sido parte de un patrón de obstáculos legales, sociales y de seguridad cada vez mayores que han surgido en los últimos meses y que han llevado a la Corporación a reevaluar el futuro probable y la prioridad asignada a este proyecto”, se lee en un comunicado de la compañía emitido en la tarde de este jueves.

De momento, se sabe que Canacol le comunicó a EPM su intención de terminar el contrato con efecto inmediato, y que, según sus cuentas, no incurriría en ninguna penalidad, puesto que en lo que va corrido de este año ya había invertido 6 millones de dólares en el proyecto Jobo - Medellín.

No es muy claro que dicha penalidad no exista, pues no es la primera vez que EPM queda, como se dice popularmente, colgando de la brocha. Hace poco más de cuatro años, Canacol se había salido de otro contrato muy parecido y ante ese incumplimiento, EPM tuvo que haber impuesto una cláusula de salida que, como pudo establecer EL COLOMBIANO, sería de 10 millones de dólares.

Este diario consultó con EPM, y antes del cierre de esta edición la respuesta fue: “EPM está analizando la comunicación que recibió sobre el particular este jueves 19 de octubre, con el propósito de definir las acciones que adelantará”.

Contrato con irregularidades

Hasta hace tres años se creía que el contrato de gas iba a ser suscrito por Promigás, que el gasoducto iba a ser construido por su filial Transmetano, y que incluso iba a pasar por Urabá, fortaleciendo el suministro en una región que es abastecida de gas mediante carrotanques.

“Desde el principio, en el Comité Intergremial apoyamos esta propuesta, pues era interesante en la medida en que el área metropolitana y Urabá iban a quedar conectadas a un sistema de gasoductos nacional, con alta confiabilidad. Construido por una empresa colombiana de gran trayectoria”, aseguró Nicolás Posada, director del Comité Intergremial de Antioquia.

Y explicó que Urabá es una región que proyecta una alta productividad industrial y agroindustrial en el mediano plazo, apalancada por el puerto, y que el suministro de gas por vía de carrotanques no es confiable, pues está a merced de los derrumbes en las vías y de los problemas de orden público que son muy frecuentes.

Sin embargo, de un momento a otro, EPM dejó de atender a Promigás, y se empezó a rumorar que Canacol se quedaría con el contrato. Pese a tener impedimentos legales para hacerlo y de que se sospechaba que tampoco estaba en capacidad técnica.

Y así fue. El contrato se firmó en agosto de 2021, para que entrara en operación en diciembre de 2024. Y en octubre de 2022 Canacol firmó un contrato con el consorcio chino Shanghai Engineering and Technology Corp. (Setco) para la construcción del gasoducto.

Las especificaciones de dicho gasoducto eran 289 kilómetros de longitud y 22 pulgadas de diámetro desde la instalación de procesamiento de gas de Jobo hasta la ciudad de Medellín.

“La construcción de este gasoducto permitirá a Canacol enviar nuestro gas al mercado del interior de Colombia y elevará nuestras ventas de gas por encima de 300 millones promedio de pies cúbicos en 2025. El proyecto también brindará seguridad energética a los clientes en el interior de Colombia, ya que los campos de gas de Ecopetrol ubicados allí comenzarán a declinar en 2024. Nos complace desempeñar un papel importante para garantizar una fuente de energía limpia a nuestros clientes a medida que Colombia ejecuta la transición hacia fuentes de energía menos contaminantes”, señaló Charle Gamba, presidente y CEO de Canacol.