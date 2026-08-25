¡Pilas! Cambian aportes a salud y pensión a partir de septiembre: así funcionará nueva cotización para independientes

El Gobierno Nacional modificó las reglas de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) y creó nuevas categorías para trabajadores con condiciones laborales particulares. Uno de los principales cambios empezará a aplicarse desde el 1 de septiembre de 2026 y está dirigido a independientes que trabajan por periodos inferiores a un mes y reciben ingresos por debajo de un salario mínimo.
La modificación quedó establecida mediante la Resolución 1529 de 2026, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, que modifica los anexos técnicos 2 y 3 de la Resolución 2388 de 2016.
Entre las novedades está la creación del cotizante 76, denominado “Trabajador de tiempo parcial independiente”, que permitirá que este grupo realice aportes a pensión de acuerdo con los días efectivamente trabajados durante el mes.
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