Petro y gremio constructor chocan por golpe del salario mínimo en precios de la vivienda, ¿quién tiene razón?

En las últimas horas se ha presentado un cruce de declaraciones entre el gremio constructor y el Gobierno Nacional. La cuestión es que se ha especulado un aumento en el costo de la vivienda a raíz del ajuste del 23% del salario mínimo, pero realmente, ¿qué tanto afecta el precio de la vivienda?
Todo comenzó porque en la tarde del 4 de enero el presidente Gustavo Petro lanzó una fuerte advertencia al sector constructor al pedir que se deje de informar a los compradores que los precios de la vivienda serán indexados al mismo porcentaje del salario vital (23,7%).
Incluso, el mandatario sostuvo que esa es una práctica que constituye en “estafa delictiva” contra los consumidores y debe ser investigada por las autoridades competentes. Algo que más adelante se precisa que no es del todo cierto.
Cabe destacar que las viviendas VIS y VIP sí están indexadas al salario mínimo en Colombia y hay definidos unos topes que se verán en detalle más adelante.