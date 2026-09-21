Cajas de Compensación ponen $550.000 millones para reconstruir hogares tras el terremoto

El Sistema de Subsidio Familiar entra en una nueva etapa de la atención a los damnificados por el terremoto del pasado 10 de agosto. Las Cajas de Compensación Familiar podrán movilizar hasta $550.000 millones para apoyar la recuperación económica y habitacional de las familias afectadas. La estimación de Asocajas contempla cerca de $90.000 millones provenientes del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante (FOSFEC) y entre $370.000 millones y $460.000 millones del Fondo de Vivienda de Interés Social (FOVIS). Los recursos se activarán a partir de las medidas establecidas por el Gobierno Nacional mediante los Decretos 1417 y 1422 de 2026, que amplían el papel de las Cajas en la recuperación de las zonas golpeadas por la emergencia. La estrategia concentra los recursos en dos frentes, uno va por el camino de proteger temporalmente los ingresos de trabajadores damnificados que quedaron cesantes; y el segundo está enfocado en financiar soluciones de vivienda, desde reparaciones y reconstrucción hasta adquisición de vivienda o subsidios temporales de arrendamiento. Siga leyendo: Comfama activa ayudas para afectados por el terremoto en Antioquia

Hasta $90.000 millones para trabajadores que quedaron cesantes

Uno de los componentes centrales será una protección económica extraordinaria para los trabajadores damnificados que actualmente estén desempleados. El beneficio fue creado mediante el Decreto 1417 y será administrado por las Cajas de Compensación. Los trabajadores que cumplan las condiciones podrán recibir medio salario mínimo de 2026, equivalente a $875.452, distribuido en dos pagos mensuales. Para acceder al apoyo, la persona debe ser mayor de edad, encontrarse cesante y haber realizado aportes a una Caja de Compensación durante por lo menos seis meses en los cinco años anteriores al terremoto. Un punto importante es que esos seis meses no tienen que ser consecutivos ni corresponder a una sola Caja. También podrán contabilizarse aportes realizados como trabajador dependiente o independiente y en diferentes Cajas. La verificación estará a cargo de la Caja correspondiente, que consultará las bases de información oficiales antes de reconocer el beneficio. La solicitud deberá presentarse ante la última Caja a la que el trabajador haya realizado un aporte válido. La protección podrá reconocerse hasta el 31 de diciembre de 2026 y será financiada con los recursos disponibles del FOSFEC, fondo que, entre otros objetivos, financia mecanismos de protección para trabajadores cesantes. No obstante, el reconocimiento del beneficio estará sujeto a la disponibilidad de recursos.

Vivienda: recursos para reparar, reconstruir o comprar

El segundo gran componente de la estrategia estará concentrado en la vivienda. A través del FOVIS, las Cajas podrán movilizar entre $370.000 millones y $460.000 millones para atender las afectaciones habitacionales provocadas por el terremoto. Los recursos podrán destinarse, de acuerdo con las necesidades de cada hogar, a reparar o mejorar una vivienda afectada, reconstruirla o adquirir una nueva, cuando el nivel de daño así lo requiera. La medida también contempla una alternativa para las familias que necesitan una solución inmediata, un subsidio temporal de arrendamiento por hasta 12 meses. Una de las posibilidades previstas por el Decreto 1422 es que los recursos de las Cajas puedan combinarse con otros subsidios y fuentes públicas para completar el valor de una solución habitacional. Así, los recursos de las Cajas podrán sumarse a los aportes del Gobierno Nacional, las entidades territoriales, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y otras entidades, siempre que exista disponibilidad presupuestal. La condición es que no se financie dos veces el mismo componente de la solución. El mecanismo podrá beneficiar tanto a hogares de zonas urbanas como rurales y permitirá que los recursos lleguen a las familias afectadas independientemente de la Caja de Compensación a la que estén afiliadas. Al mismo tiempo, las nuevas medidas no podrán afectar los subsidios de vivienda que ya hayan sido asignados, las obligaciones adquiridas ni las postulaciones de afiliados que se encontraban en trámite antes de la emergencia. Entérese: Empresa de Risaralda convirtió miles botellas recicladas en una casa para afectados por el terremoto

Las Cajas ya habían movilizado más de $40.500 millones