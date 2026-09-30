CAF y Universidad EIA preparan plan para reactivar empleo y empresas tras terremoto

El CAF y la Universidad EIA unirán esfuerzos para acelerar la recuperación económica de territorios afectados por desastres naturales, con una estrategia que busca ayudar a reactivar empresas, empleo y medios de vida después de una emergencia.

El acuerdo fue anunciado durante la Climate Week Medellín, donde el presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, y el rector de la Universidad EIA, Juan Manuel Restrepo Cadavid, firmaron una Declaración de Intenciones para ampliar la cooperación entre las dos instituciones.

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La iniciativa contempla explorar proyectos conjuntos y la posibilidad de que CAF aporte recursos de cooperación técnica para diseñar una estrategia regional de recuperación productiva y del empleo frente a los efectos de los desastres naturales en América Latina y el Caribe.

El foco estará en que los territorios cuenten con herramientas para recuperar su actividad económica después de una emergencia y, al mismo tiempo, fortalezcan su capacidad para enfrentar futuros eventos climáticos extremos.

“Un desastre natural no termina cuando pasa la emergencia. El verdadero reto comienza cuando un territorio tiene que recuperar sus empresas, sus empleos y las oportunidades de su gente”, afirmó Juan Manuel Restrepo Cadavid, rector de la Universidad EIA.

Por su parte, Sergio Díaz-Granados señaló que los desastres naturales pueden destruir capacidades productivas, empleos y oportunidades construidas durante años. “La recuperación productiva debe ser parte integral de cualquier estrategia de reconstrucción”, sostuvo.