“Es una campaña sistemática y mal intencionada”: Bruce Mac Master rompe su silencio sobre ataques a la Andi

Después de varios días de guardar silencio público, Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), se pronunció sobre la situación que atraviesa el gremio. El dirigente explicó que decidió privilegiar los canales institucionales porque considera que, en determinados momentos, hablar más públicamente no necesariamente contribuye a encontrar soluciones. En contexto: ¿Escala la tensión entre la Andi y el Gobierno? Coca-Cola sale de una cámara y otras tres empresas dejarían el gremio También señaló que tiene una responsabilidad especial de cuidar a la Andi, sus más de 1.600 afiliados, sus colaboradores y todo el equipo de trabajo que hace posible el funcionamiento de la organización. Mac Master enfatizó que el debate no debe centrarse únicamente en su figura, sino en la institucionalidad gremial y en el papel que cumple la Andi en Colombia.

“La Andi es mucho más que su presidente”

Uno de los principales mensajes del pronunciamiento fue la defensa de la organización por encima de las personas que ocupan sus cargos directivos. “La Andi es mucho más que su presidente”, afirmó Mac Master, quien recordó que se trata de una institución con 82 años de historia, construida durante décadas por empresarios, trabajadores, juntas directivas, colaboradores y distintas generaciones. Vea aquí: La Andi eligió nueva Mesa Directiva y mantiene a Bruce Mac Master como presidente del gremio El dirigente gremial la describió como una organización independiente, técnica, propositiva y al servicio de Colombia, y sostuvo que la responsabilidad actual es preservar su autonomía y evitar que una circunstancia coyuntural afecte su capacidad de cumplir esa misión. “Cuando están de por medio una institución de 82 años, miles de empresas, cientos de miles de trabajadores y un equipo comprometido con servirle al país, la prudencia no es ausencia de posición”, afirmó.

Mac Master denuncia acciones contra la reputación de la Andi

El pronunciamiento subió de tono cuando Mac Master hizo un llamado a suspender lo que calificó como una “sistemática campaña de acciones mal intencionadas” contra la organización. “A nombre de más de 1.600 afiliados y del mío propio hago un llamado enfático a suspender la sistemática campaña de acciones mal intencionadas para afectar la reputación de una entidad”, manifestó. Según el dirigente, la Andi se ha ganado el respeto de una parte importante de la sociedad colombiana mediante su trabajo y compromiso. Entérese: Caso Carolina Soto en la CCI revela tira y afloje entre Gobierno y gremios Mac Master también defendió el derecho constitucional de los empresarios a asociarse libremente y tomar sus decisiones de manera autónoma, sin presiones.

La Andi mantendrá su relación con los gobiernos

El presidente de la Andi recordó que el gremio ha trabajado con todos los gobiernos de Colombia, defendiendo sus convicciones, expresando sus diferencias de manera respetuosa y buscando espacios de construcción conjunta. Aseguró que esa seguirá siendo la posición de la organización. En ese contexto, explicó que durante los últimos días se han privilegiado los canales institucionales y la búsqueda de una conversación directa, franca y respetuosa.

El llamado de Bruce Mac Master al diálogo