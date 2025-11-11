“Debemos dejar de ser observadores que producen solo cantantes y futbolistas”: Bruce Mac Master pide más liderazgo industrial en A. Latina

En el marco del Alacero Summit 2025 , el presidente de la Andi , Bruce Mac Master , hizo un llamado a los países de la región para que asuman un papel más activo en el nuevo contexto económico mundial.

“Hasta ahora, América Latina ha sido un tomador de decisiones. Observamos lo que pasa en el mundo y reaccionamos a ello, pero son muy pocos los hechos en los cuales verdaderamente hemos tenido liderazgo”, afirmó.

Mac Master señaló que esta falta de protagonismo no solo responde a las condiciones globales, sino también a las falencias internas de la región.

Puede leer: Acero chino inunda América Latina: importaciones aumentaron más de 200% y amenazan 1,4 millones de empleos

“Probablemente porque nosotros, desde el sector privado, no hemos cumplido el papel que deberíamos cumplir, pero definitivamente también porque no hemos contado con gobiernos que hayan sido lo suficientemente visionarios e inteligentes como para ponernos en una posición mucho más interesante”, subrayó.