Bre-B se dispara entre los comercios: llaves activas crecieron 77% y movieron $3,2 billones

El uso de Bre-B entre los comercios colombianos tomó velocidad durante el segundo semestre de 2026. Entre junio y agosto, los negocios activaron 74.935 nuevas llaves, un crecimiento de 77% frente al cierre de mayo, mientras las ventas realizadas por este medio superaron los $3,2 billones. De acuerdo con un boletín de Bold, las llaves activas de comercios pasaron de 91.138 al cierre de mayo a 161.468 con corte al primero de septiembre. La compañía señala que este fue el ritmo de adopción más alto registrado durante el año para este segmento. El crecimiento también se reflejó en el número de operaciones. Entre junio y agosto, los comercios realizaron 53.487.122 transacciones a través de Bre-B, por un valor acumulado de $3,2 billones. Le puede interesar: El ‘gota a gota’ cobra intereses hasta 382% a las personas y 666% a las empresas: Colombia Fintech

Sono QR gana participación en los pagos

Una parte importante de este comportamiento está relacionada con Sono QR, el dispositivo de cobro de Bold que permite a los comercios recibir pagos mediante códigos QR de diferentes bancos y billeteras digitales, con confirmación tanto en pantalla como por voz. Según Bold, Sono QR ya representa cerca de tres de cada diez pesos movilizados por Bre-B y alrededor del 78% de las transacciones durante el trimestre. Su participación dentro de los ingresos también aumentó mes a mes: pasó de 52,9% en junio a 61,6% en julio y llegó a 68,7% en agosto. En número de transacciones, la participación pasó de 78,5% a 84,6% y cerró agosto en 88,4%. Por categorías, los comercios de comida y bebidas concentraron la mayor parte de la facturación mediante llaves Bre-B, con 54,7% del total entre junio y agosto. Le siguieron servicios, con 20,3%, y retail, con 16,6%. Lea más: El botón PSE rompió récord, superó las 90 millones de transacciones en un solo mes

Bogotá concentra el mayor movimiento

Bogotá fue la ciudad con mayor facturación por este medio durante el trimestre, con $600.852 millones, equivalentes al 58,6% de los ingresos generados por las 10 principales ciudades. Cali ocupó el segundo lugar, con $42.884 millones, seguida de Barranquilla, con $39.701 millones. Medellín registró $32.988 millones y Soacha, $32.261 millones durante el mismo periodo. El uso de Bre-B también comenzó a extenderse a procesos empresariales distintos del cobro a clientes. Entre junio y agosto, 215 compañías utilizaron sus llaves para dispersar la nómina, lo que, según Bold, representó un ahorro acumulado de $180,5 millones. El ahorro mensual pasó de $56,3 millones en junio a $62,1 millones en julio y $62,2 millones en agosto. Conozca también: ¿Usaría el cupo de su tarjeta de crédito para pagar por Bre-B? Nu Colombia ya lo permite, esto es lo que debe saber La compañía también reportó un resultado en materia de acceso al crédito. Un total de 14.152 clientes que registraron ingresos promedio superiores a $700.000 y seis meses consecutivos de actividad transaccional pudieron acceder a crédito formal. Este grupo movilizó $466.638 millones durante el trimestre, con un promedio de $32,97 millones por cliente. Bloque de preguntas y respuestas: