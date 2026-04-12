Bre-B supera las 100 millones de llaves y alista expansión con fiduciarias y pagos internacionales

El sistema de pagos inmediatos Banco de la República, Bre-B, sigue consolidándose como una de las apuestas más relevantes para modernizar el sistema financiero en Colombia.
A seis meses de su entrada en operación, la plataforma no solo registra una rápida adopción, sino que ya se prepara para una segunda fase que ampliará su alcance con nuevos actores y servicios.
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