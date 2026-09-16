El botón PSE rompió récord, superó las 90 millones de transacciones en un solo mes

El popular botón PSE, uno de los principales canales para realizar pagos digitales en Colombia, atraviesa un momento de fuerte crecimiento. Gustavo Vega, presidente de ACH Colombia, asegura que el comportamiento de las transacciones durante este año es positivo y que la tendencia mantiene una expansión de dos dígitos frente al año pasado. “Este año ha sido muy movido, como muchas industrias, pero hemos visto puntualmente en el botón de PSE un comportamiento muy positivo, creciendo a dos dígitos frente a lo que crecimos la semana anterior”, señaló Vega en conversación con EL COLOMBIANO. Para el presidente de ACH Colombia, detrás de ese comportamiento hay un elemento fundamental, la confianza de los colombianos. El usuario puede realizar una transacción sin entregar directamente sus datos financieros al comercio, pues la operación se conecta con la entidad financiera del cliente. “Hemos trabajado mucho en el tema de la confianza, porque cuando usted usa PSE no tiene que darle información a nadie sino a su entidad financiera”, explicó. El resultado más reciente marcó un hito para la compañía, dueña del botón, por eso, Vega confirmó que julio fue “el mejor mes de la historia”, con más de 90 millones de transacciones procesadas a través del botón. “Entonces, estamos contentos porque ha crecido”. Siga leyendo: PSE habilita cambios en la plataforma para facilitar pagos y trámites de los usuarios

Gustavo Vega, presidente de ACH Colombia.

¿Por qué PSE está moviendo más dinero y transacciones?

El crecimiento de PSE ocurre en un contexto en el que persiste una discusión sobre el comportamiento del consumo de los hogares y la percepción de que la economía atraviesa dificultades. Sin embargo, desde la infraestructura de pagos aparece otra fotografía, los colombianos siguen comprando, pagando obligaciones y realizando transacciones. Vega plantea que una parte de la explicación está en la naturaleza de los pagos que pasan por PSE. No todas las operaciones corresponden a compras discrecionales. Una proporción importante está asociada con obligaciones que los hogares y las empresas deben cumplir independientemente del ciclo económico. “Usted tiene que seguir pagando el agua, la luz, el teléfono”, explicó. Lo mismo ocurre con las obligaciones empresariales. Aunque pueda disminuir el número de trabajadores de una compañía, las empresas deben continuar cumpliendo con pagos como la seguridad social. “Que haya menos empleados, pero las empresas tienen que seguir pagando la seguridad social”. Por eso, según Vega, existe un componente estable en las operaciones de PSE, se trata de los pagos recurrentes. En otras palabras, el aumento de las transacciones no necesariamente significa que todo ese crecimiento corresponda a un mayor consumo de bienes y servicios. “Puede que no esté muy bien, pero no puede dejar de pagar el agua, la luz, el teléfono, el celular, la medicina prepagada”, sostuvo.

Además de los pagos recurrentes, también existen momentos coyunturales que pueden impulsar el número de operaciones. Vega puso como ejemplo lo ocurrido en julio, cuando algunos acontecimientos específicos generaron pagos atípicos. Entre ellos mencionó el Mundial y las operaciones relacionadas con apuestas, además del turismo y las vacaciones. “Hay coyunturas y tal vez julio influyó mucho el Mundial”, señaló. El presidente de ACH Colombia también identifica un cambio en las preferencias de los consumidores, se trata de una mayor inclinación hacia experiencias en lugar de determinados bienes materiales. “Hoy la gente está, creo yo, y lo percibo también, menos cosas materiales y más cosas experienciales. Entonces turismo también se mueve bastante bien”. Siga leyendo: Bre-B supera las 100 millones de llaves y alista expansión con fiduciarias y pagos internacionales

ACH prepara cambios tecnológicos para PSE

El siguiente paso será aprovechar esa confianza y reconocimiento para mejorar la experiencia del usuario. Por eso, Vega anticipó que ACH Colombia trabaja en nuevas iniciativas para el próximo año, entre ellas cambios tecnológicos y nuevas opciones para los clientes. “Queremos trabajar el año entrante en cómo le damos mejoras todavía en la experiencia. Pues seguramente vamos a cambiar la tecnología, ofrecerle otras opciones al cliente”, indicó. La apuesta es utilizar la base de usuarios y el nivel de confianza alcanzado por PSE para ampliar sus capacidades y desarrollar nuevos casos de uso. “Dada esa confianza y ese conocimiento, queremos potencializarlo para el año entrante, hacer cosas importantes con PSE”. Una de las características que explica la expansión del botón es que no está limitado a una industria específica. PSE puede utilizarse para pagar desde la matrícula de un colegio hasta impuestos, seguridad social, productos y servicios digitales o compras en plataformas internacionales. “Una ventaja del botón es que es multisectorial. Nosotros no tenemos un nicho especial específico”.

Bre-B y la transformación de los pagos inmediatos

La evolución del ecosistema de pagos no se limita a PSE, cabe recordar que ACH Colombia participa en la transformación de las transferencias inmediatas mediante Bre-B, el sistema que busca facilitar los pagos y transferencias entre diferentes entidades. Vega recordó que ACH Colombia tuvo un papel pionero en la articulación de entidades a través de sus sistemas anteriores y ahora observa cómo Bre-B adquiere una dinámica cada vez más importante. “También ya vemos que Bre-B ha cogido una dinámica muy importante y somos un jugador en la industria con toda la competencia que hay”. Las cifras dan cuenta de la velocidad con la que están creciendo estos pagos inmediatos. Vega recordó que ACH Colombia procesaba anteriormente alrededor de 2 millones de transacciones diarias en su plataforma Transfiya, mientras que, según la referencia que maneja, Bre-B estaría llegando a unos 7 millones de transacciones al día. Puede leer: Colombianos ya pagaron $8,4 billones por el 4x1.000 en 2026; De la Espriella propone eliminarlo

¿El crecimiento de Bre-B reducirá el uso del efectivo?