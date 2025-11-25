SIC sanciona a Homecenter, Dafiti, Bosi, y otras reconocidas empresas por irregularidades en el Black Friday

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) multó a 10 empresas, entre ellas Homecenter, Dafiti, Bosi, Olímpica, Makro y Pepe Ganga, por más de $3.068 millones debido a las ventas, especialmente digitales, que realizaron durante el Black Friday 2024 sin cumplir con las normas de información, garantías y condiciones de sus ofertas. Las otras sancionadas son Lagobo Distribuciones S.A.S., Sigla L.G.B. S.A.S., Airlaf Internacional S.A.S., Nueve Nueve Dos S.A.S. e Inversiones Blo S.A.S. (mayor operador de la tienda Xuss). Puede leer: Ropa, celulares y viajes: lo que más buscan los colombianos antes del Black Friday

Infracciones detectadas en comercio electrónico

Durante la supervisión de aproximadamente 60 establecimientos comerciales, la SIC evidenció diversas irregularidades: • No informar las condiciones para acceder a las promociones, como límites de unidades, acumulación con otros incentivos y términos de entrega. • Omisión de información sobre productos promocionados: cantidad, calidad, derecho de retracto, reversión de pagos y procedimientos para ejercerlo.

• Exigir factura u otros documentos adicionales para hacer efectiva la garantía legal. • Falta de claridad sobre la persona jurídica responsable de la transacción. • Información insuficiente sobre origen, componentes, medidas, modo de fabricación, usos, restricciones, propiedades y calidad de los productos. Lea aquí: ¡Ojo! Verifique que los descuentos del Black Friday sean reales; estas son las recomendaciones principales • Ausencia de mecanismos para radicar peticiones, quejas y reclamos con registro de fecha, hora y seguimiento posterior. • No incluir un enlace visible a la página de la autoridad de protección al consumidor en los sitios web de las empresas. • Limitaciones al derecho de retracto, incluyendo la exigencia de factura para ejercerlo. • Obstáculos para reclamar o reponer tarjetas de regalo en caso de pérdida o extravío.

Protección al consumidor y seguimiento para 2025