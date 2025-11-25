SIC sanciona a Homecenter, Dafiti, Bosi, y otras reconocidas empresas por irregularidades en el Black Friday

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) multó a 10 empresas, entre ellas Homecenter, Dafiti, Bosi, Olímpica, Makro y Pepe Ganga, por más de $3.068 millones debido a las ventas, especialmente digitales, que realizaron durante el Black Friday 2024 sin cumplir con las normas de información, garantías y condiciones de sus ofertas.
Las otras sancionadas son Lagobo Distribuciones S.A.S., Sigla L.G.B. S.A.S., Airlaf Internacional S.A.S., Nueve Nueve Dos S.A.S. e Inversiones Blo S.A.S. (mayor operador de la tienda Xuss).
Puede leer: Ropa, celulares y viajes: lo que más buscan los colombianos antes del Black Friday