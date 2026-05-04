Remezón en el Ejército: denuncian presuntas irregularidades en salida de 49 oficiales

Una serie de decisiones administrativas dentro del Ejército Nacional encendió las alarmas entre oficiales activos y retirados. En las últimas semanas, casi medio centenar de uniformados (49) con más de dos décadas de carrera fueron llamados a calificar servicios, en medio de cuestionamientos internos sobre la forma en que se tramitó su salida.
Las inconformidades no solo apuntan al impacto que estas bajas tendrían en la estructura operativa de la institución, sino también a posibles inconsistencias en el proceso.
Entre los oficiales afectados —mayores, tenientes coroneles y coroneles— hay quienes sostienen que las decisiones se tomaron sin el debido sustento documental y en condiciones que podrían contradecir la normativa vigente.