¿Dólar con el rostro de Donald Trump? Funcionarios de la Casa Blanca impulsan propuesta que rompería tradición de 150 años

Funcionarios de la administración del presidente Donald Trump habrían impulsado la creación de un billete de 250 dólares con el retrato del mandatario republicano, una propuesta que marcaría un hecho inédito en más de 150 años de historia monetaria en Estados Unidos. De acuerdo con medios internacionales, integrantes de la Casa Blanca presionaron a la Oficina de Grabado e Impresión —la entidad encargada de producir el papel moneda estadounidense— para desarrollar diseños preliminares del nuevo billete con la imagen del actual presidente. Relacionado: Dólar cambiará: billetes incluirán la firma del presidente Donald Trump La iniciativa ha generado controversia debido a que la legislación federal vigente solo permite que personas fallecidas aparezcan en los billetes estadounidenses.

El artista que afirma haber elaborado el diseño preliminar del billete es el pintor británico Iain Alexander. Foto: The Washington Post

Funcionarios del Tesoro habrían promovido prototipos del nuevo billete

Según información revelada por The Washington Post, desde el año pasado dos funcionarios designados políticamente en el Departamento del Tesoro insistieron en la elaboración de propuestas para el nuevo billete. Se trata de Brandon Beach, tesorero de Estados Unidos, y Mike Brown, asesor principal del Tesoro, quienes habrían solicitado en repetidas ocasiones al personal de la Oficina de Grabado e Impresión avanzar en diseños y prototipos. Empleados de la entidad, que hablaron bajo condición de anonimato por temor a represalias, aseguraron que la petición causó preocupación interna debido a las restricciones legales existentes. Vea aquí: Trump en billetes, visas y pasaportes: inquietante culto a la personalidad Como parte de las solicitudes, Beach entregó al personal varios diseños preliminares entre agosto y septiembre del año pasado. Uno de ellos incluía el rostro de Donald Trump en el centro del billete de US$250, acompañado por las firmas del presidente y del secretario del Tesoro, Scott Bessent.

El artista del diseño aseguró que habló directamente con Trump

El artista que afirma haber elaborado el diseño preliminar del billete aseguró a The Washington Post que sostuvo conversaciones directas con Trump sobre la propuesta. Se trata del pintor británico Iain Alexander, quien afirmó que el mandatario aprobó modificaciones al diseño original, incluyendo la incorporación de los colores de la bandera estadounidense y un logotipo conmemorativo por los 250 años de la independencia del país. Entérese: Trump dice que su chequeo médico salió “perfectamente”, a días de cumplir 80 años Alexander, exnadador profesional y DJ, se define como retratista de figuras de la realeza británica, entre ellas la reina Isabel II y otras personalidades internacionales. “Le gusta decir que soy su artista británico favorito”, comentó al medio estadounidense.

La ley estadounidense prohíbe imágenes de personas vivas en los billetes

La posibilidad de incluir a Trump en el papel moneda rompería con una tradición establecida desde 1866, año en el que se prohibió la aparición de personas vivas en los billetes estadounidenses. La restricción surgió después de que un funcionario de nivel medio del Departamento del Tesoro apareciera en un billete de cinco centavos, lo que llevó al Congreso a endurecer las normas sobre la emisión monetaria. Pese a ello, en 2025 también fue presentado en el Congreso un proyecto de ley que permitiría emitir el billete de 250 dólares con la imagen de Trump para conmemorar el aniversario número 250 de la independencia de Estados Unidos. Sin embargo, la propuesta legislativa permanece estancada y aún no ha sido aprobada.

El Tesoro reconoce estudios sobre el proyecto, pero persisten dudas internas

Un portavoz del Departamento del Tesoro confirmó que la Oficina de Grabado e Impresión adelanta análisis técnicos y procesos de planeación relacionados con la iniciativa legislativa. “Si este mandato legislativo se convierte en ley, la Oficina de Impresión está trabajando activamente para producir un billete conmemorativo de 250 dólares que reconozca adecuadamente el aniversario 250 de nuestra gran nación”, indicó el funcionario en un comunicado. Vea aquí: Trump retira demanda millonaria por filtración de sus impuestos en EE. UU. Sin embargo, dentro de la entidad persisten cuestionamientos sobre la viabilidad del proyecto. Patricia “Patty” Solimene, entonces directora de la Oficina de Grabado e Impresión, junto con otros funcionarios, habría advertido repetidamente a Beach y Brown sobre los obstáculos legales y operativos que implica emitir una nueva denominación monetaria. Según cuatro empleados consultados por The Washington Post, los funcionarios políticos minimizaron las advertencias técnicas realizadas por el equipo encargado del programa monetario estadounidense. “Se les explicó que no existía autorización para avanzar y que todavía faltaba coordinar reuniones con todas las partes involucradas para evaluar los siguientes pasos”, señaló uno de los trabajadores bajo reserva. El mismo funcionario añadió que la creación de un nuevo billete, especialmente uno de tan alta denominación, normalmente requiere entre seis y ocho años de desarrollo.

La salida de la directora de impresión aumentó la controversia

La polémica se intensificó luego de que Solimene fuera removida abruptamente de su cargo el pasado 27 de abril. Un día después, la funcionaria envió un correo de despedida a sus colegas, en el que aseguró que su traslado a otro puesto dentro del Departamento del Tesoro “no fue decisión suya”. En ese mensaje, cuya copia fue obtenida por The Washington Post, Solimene afirmó que durante su gestión nunca comprometió “sus valores ni la integridad de la organización” y que siempre priorizó la protección del Programa de Moneda Estadounidense y el trabajo de los funcionarios de la entidad.

Trump ya había sido incluido en cambios simbólicos del dólar

La idea de incorporar elementos relacionados con Trump en la moneda estadounidense no es nueva. En marzo pasado, el Departamento del Tesoro anunció que los próximos billetes de dólar incluirán la firma del presidente, una decisión considerada inédita para un mandatario en ejercicio.