¿Dólar con el rostro de Donald Trump? Funcionarios de la Casa Blanca impulsan propuesta que rompería tradición de 150 años

Funcionarios de la administración del presidente Donald Trump habrían impulsado la creación de un billete de 250 dólares con el retrato del mandatario republicano, una propuesta que marcaría un hecho inédito en más de 150 años de historia monetaria en Estados Unidos.
De acuerdo con medios internacionales, integrantes de la Casa Blanca presionaron a la Oficina de Grabado e Impresión —la entidad encargada de producir el papel moneda estadounidense— para desarrollar diseños preliminares del nuevo billete con la imagen del actual presidente.
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La iniciativa ha generado controversia debido a que la legislación federal vigente solo permite que personas fallecidas aparezcan en los billetes estadounidenses.