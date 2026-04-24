“No sabemos cómo vamos a encontrar a Savia tras casi tres años de intervención”: Rendón

En un plazo de diez días, el gobierno del presidente Gustavo Petro tendrá que sentarse con la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín y Comfama para devolver el control de la EPS Savia Salud, que ya está a poco tiempo de completar tres años en poder del gobierno central y que acumula deudas por más de $1,2 billones con la red hospitalaria del departamento.
La decisión, que se produjo justo cuando desde el Palacio de Nariño ya se estaban dando señales que apuntaban a una posible liquidación de la entidad, no solo representa un duro golpe político para la administración Petro, sino que abre un nuevo horizonte para los cerca de 1,7 millones de antioqueños afiliados a esa promotora.
En contexto: Tribunal Administrativo de Antioquia suspendió intervención de Savia Salud
En diálogo con EL COLOMBIANO, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, explicó cómo se formuló la acción judicial y expresó su consternación ante la situación de la EPS, que a ciencia cierta no se sabe en qué estado será recibida tras estar en poder de interventores desde 2023.