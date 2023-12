Un recorrido breve permite encontrar el tradicional corrientazo desde $7.000, pasando por el menú vegetariano de Mattelsa a $13.000 y luego por platos gourmet de $35.000 en adelante. Los restauranteros son producto de la llegada de esos visitantes que anteriormente no se veían en el sector.

“Creo que estas llegadas han nutrido las otras vocaciones, no lo quisiera ver como una competencia porque, por ejemplo, los mecánicos han visto más carros llegar; los han retado para atender bicicletas y patinetas eléctricas, que era algo que antes no sucedía. Es decir, se han puesto a conversar dos industrias, una más tradicional y la otra más innovadora”, detalló Gómez.

“Un vendedor no puede ser más creativo en su rebusque diario, los talleres también tienen mucha creatividad para resolver problemas, entonces yo creo que la creatividad ya estaba instalada”, mencionó.

María José Gómez es la responsable de Bodega Comfama y, desde su óptica, el Distrito Creativo ha tenido un nacimiento “orgánicamente inducido”, dado que en el barrio ya había un movimiento que no puede desconocerse.

Si de historias se trata, la de Juliana Vera es una de esas que inspiran, motivan e invitan a arriesgarse. Ella es la fundadora de Juliana’s Taquería y abrió las puertas del negocio hace un año y medio en el Perpetuo Socorro.

Venía de trabajar en la modalidad de cocinas ocultas, aquellas pensadas para producir y despachar a domicilio o para preparar los ingredientes de base que se usan en otros restaurantes. Sin embargo, siempre había soñado con tener un local abierto al público.

No tenía el presupuesto para alquilar un local en lugares como Laureles o Manila. Y además, siempre quiso ubicarse en un área de paisaje industrial: “Me encontré el local, lo vi, lo tomé y encontré un montón de apoyo y motivación. El distrito me ha dado muchas esperanzas, este era un proyecto de fe porque nosotros estamos en un momento económico difícil y mi público objetivo no conoce el barrio”, comentó.

En su local tenía espacio para atender a 13 personas, pero le ha ido bien y está en proceso de expansión; pronto podrá servirles a 65 comensales con un concepto de “cantina bistró”; es decir, un sitio con un sabor sofisticado sin perder la esencia popular.

“Yo hago comida de abuelita mexicana”, mencionó con satisfacción esta restaurantera paisa que, adicionalmente, se puso una misión: abrirles las puertas a esas personas que quieren comer alimentos exquisitos sin pagar una fortuna.

Después de trabajar años como mesera y haber experimentado en carne propia lo duro que puede ser este negocio, ni ella se imaginaba que arriesgarse daría fruto.

Exalta mucho el apoyo que ha encontrado en el dueño del local, quien siempre creyó en su propuesta y le dijo que si le desocupaban uno de los espacios contiguos, ella tendría la primicia.

El propietario le cumplió: “Hace tres meses dijo que desocuparon un local, queda por detrás del edificio pero está conectado con el mío, entonces allá sí voy a abrir la cantina, vamos a tener coctelería de autor y el día 4 de cada mes vamos tener mariachis en vivo, no importa si cae lunes o cualquier otro día”.

Juliana también confirmó que los vecinos no son competencia, son aliados. Y resaltó que en su caso, cada vez que el establecimiento está lleno, les recomienda a los visitantes conocer las otras propuestas que hay en el Distrito Creativo.