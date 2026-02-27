Lanús sorprende a Flamengo y se lleva la Recopa Sudamericana con goles en prórroga

Goles del paraguayo José María Canale y el argentino Dylan Aquino en la prórroga dieron a Lanús su primera Recopa Sudamericana, con una victoria 3-2 sobre Flamengo bajo un diluvio en el legendario estadio Maracaná.
Canale marcó en el minuto 118, con un cabezazo en un corner, y Aquino en el 120+2.
Los 90 minutos reglamentarios habían acabado con un triunfo 2-1 para el Mengão, el club con la nómina más lujosa del fútbol sudamericano.
“Jugaba de niño en la PlayStation y decía: ¡un día voy a hacer un gol en el Maracaná!”, festejó Canale en declaraciones a la transmisión oficial de TV. “No nos achicamos ante nadie”.