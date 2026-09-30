Banco de la República aumentó a 12,25% la tasa de interés en su primera reunión con el Gobierno De La Espriella

En su primera reunión con el Gobierno de Abelardo de La Espriella, la junta directiva del Banco de la República decidió por mayoría aumentar en 25 puntos básicos la tasa de interés de referencia para octubre, ubicándola en 12,25%. La decisión fue adoptada por mayoría: cuatro directores votaron por el incremento de 25 puntos básicos, dos por mantener la tasa sin cambios y uno por aumentarla en 50 puntos básicos. Puede leer: “Voté a favor de subir la tasa”: MinHacienda reveló su respaldo a la decisión del Banco de la República La junta explicó que la decisión responde a la necesidad de mantener una política monetaria restrictiva, en un contexto de inflación elevada, expectativas de precios que permanecen por encima de la meta y nuevos riesgos derivados del fenómeno de El Niño.

Inflación volvió a aumentar y sigue alejada de la meta

Leonardo Villar, gerente del Emisor, explicó que una de las principales razones para aumentar la tasa de interés fue el comportamiento de los precios. La inflación anual se ubicó en 6,2% en agosto, luego de registrar un nuevo incremento. Las mayores presiones provinieron de los alimentos y los bienes y servicios regulados, que registraron inflaciones de 6,1% y 6,8%, respectivamente. La inflación de servicios también repuntó hasta 7,2% anual, mientras que la inflación básica, que excluye alimentos y regulados, aumentó a 6,1%, su nivel más alto durante el último año. Más noticias: Fed aumenta tasas: ¿qué puede pasar con el dólar y las tasas de interés en Colombia? A esto se suma el riesgo de que el fenómeno de El Niño genere presiones adicionales sobre los precios, especialmente de los alimentos y los bienes regulados. Por su parte, Miguel Gómez, ministro de Hacienda, señaló que votó a favor del aumento de la tasa de interés y aseguró que al Gobierno Nacional también le preocupa el repunte de la inflación, que además enfrenta presiones externas como el alza del petróleo. “No solo es el tema de los derivados; el petróleo tiene una enorme capacidad de afectar los precios de los bienes y el consumo de toda la cadena”, dijo. El ministro reiteró que el Gobierno tiene interés en que la inflación disminuya y aseguró que coincide con el Banco de la República en la necesidad de avanzar hacia niveles consistentes con la meta de inflación.

Ministro de Hacienda, Miguel Gómez; y el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar. Foto: Banrep

“Al Gobierno Nacional también le conviene, por eso no hay ningún choque en los objetivos. La inflación es la fiebre de la economía y todos los males se agravan si usted tiene inflación. Estamos muy sintonizados con esta decisión”, afirmó.

Expectativas de inflación aumentaron para cierre de 2026

La junta también tuvo en cuenta el comportamiento de las expectativas de inflación. Según la encuesta de septiembre del Banco de la República, los analistas económicos esperan ahora una inflación de 6,8% para diciembre de 2026, una cifra superior a la registrada en la medición anterior. Para un horizonte de dos años, las expectativas disminuyeron a 4%. Sin embargo, las derivadas del mercado de deuda pública continúan considerablemente por encima de la meta de inflación de 3%. Le interesa: Con una inflación que cerraría en 7%, así quedaría el salario mínimo en 2027; estas son las cuentas

Actividad económica mantiene crecimiento, pero se desacelera

Otro elemento considerado por la junta del Emisor fue el comportamiento de la economía colombiana. El PIB creció 3,4% anual en el segundo trimestre de 2026, tomando como referencia la serie desestacionalizada. Sin embargo, algunos indicadores recientes muestran una moderación de la actividad. El Índice de Seguimiento a la Economía (ISE) registró en julio un crecimiento anual de 1,1%, mientras que la industria manufacturera presentó una caída de 2,3%. En contraste, las ventas reales del comercio minorista aumentaron 5,3% anual en julio. Este comportamiento estuvo acompañado por un crecimiento de 22,3% de las importaciones en dólares.

Entorno financiero internacional es más restrictivo

Según Villar, también se consideraron las condiciones externas. El entorno financiero internacional se ha tornado algo más restrictivo, debido a las perspectivas de una política monetaria más contractiva por parte de los bancos centrales de las economías avanzadas. Y afirmó que este escenario hace parte de los factores que la autoridad monetaria seguirá incorporando en sus próximas decisiones. Vea aquí: Olga Lucía Acosta anticipa que inflación en 2027 tampoco cumpliría la meta del Banco de la República

El Niño, terremoto y política fiscal serán claves

El Banco de la República señaló que la información que se conozca en los próximos meses sobre los efectos del fenómeno de El Niño, el proceso de recuperación después del terremoto y las medidas de política fiscal será determinante para sus siguientes decisiones. La junta considera que mantener una política monetaria restrictiva es consistente con una senda de inflación decreciente durante 2027. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí .

Bloque de preguntas y respuesta sobre la tasa de interés 2026