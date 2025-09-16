Ventas de vehículos dinamizaron el comercio en julio

En julio, las ventas comercio minorista colombiano aumentaron 17,9% y el personal ocupado creció 0,9% en relación con el mismo mes de 2024.

“Excluyendo el comercio de combustibles, la variación de las ventas reales del sector fue de 21,8%”, destacó el Dane en la publicación de los resultados de la Encuesta Mensual de Comercio .

En el séptimo mes del año, las diecinueve líneas de mercancía analizadas observaron variaciones positivas en sus ventas reales.

Las mayores contribuciones positivas a la variación anual, se vieron en las líneas de otros vehículos automotores y motocicletas, vehículos automotores y motocicletas y equipos de informática y telecomunicaciones.

La entidad oficial destacó que en julio las ventas nominales del comercio minorista en los grandes almacenes e hipermercados alcanzaron un total de $10,8 billones, lo que significó un aumento de 12,4%, frente a julio de 2024.

La cifra estuvo por encima de los cálculos de los investigadores económicos del Grupo Cibest que apostaron por un avance de 11,6%, explicado por la variación sobresaliente en las ventas de vehículos.

De acuerdo con los datos del Dane, para el periodo de enero a julio las ventas del comercio crecieron 11,9%. En este periodo, al igual que en julio, las diecinueve líneas de mercancías también apreciaron variaciones positivas en sus ventas.

Las líneas de mayor contribución positiva al comercio fueron vehículos automotores y motocicletas, equipos de informática y telecomunicaciones y otros vehículos automotores y motocicletas.