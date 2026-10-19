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El salario mínimo debería subir 8% en el 2027, la propuesta de Corficolombiana

Corficolombiana propone aumentar 8% el salario mínimo de 2027 y advierte que la brecha entre salarios y productividad exige retomar una fórmula técnica para definir el ajuste.

  • Según Corfi, con una inflación proyectada de 6,8% para el cierre de 2026 y un aumento de la Productividad Total de los Factores de 1,2%, el ajuste técnicamente deseable para 2027 sería de 8%. FOTO: El Colombiano.
    Según Corfi, con una inflación proyectada de 6,8% para el cierre de 2026 y un aumento de la Productividad Total de los Factores de 1,2%, el ajuste técnicamente deseable para 2027 sería de 8%. FOTO: El Colombiano.
Diario La República
Publicado hace 51 minutos Actualizado hace 43 minutos
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En su más reciente informe semanal, Corficolombiana planteó que el salario mínimo en Colombia debería aumentar 8% en 2027, con base en la suma de la inflación proyectada y la productividad.

El cálculo sale de una inflación proyectada de 6,8% para el cierre de 2026 y de un aumento de la productividad total de los factores de 1,2%, lo que resulta en un aumento técnico de 8%. Para los analistas, debido a una creciente brecha entre el salario mínimo y la productividad, es necesario recuperar la regla técnica para el ajuste en 2027.

Puede leer: Sindicato de trabajadores propondrá aumento de 38,5% del salario mínimo para 2027: subiría más de $600.000

Aumento del salario mínimo por fuera de la regla ténica detonó la inflación

Desde Corfi aseguraron que el salario mínimo de 2027 será una pieza clave para el ajuste macroeconómico que necesita el país, aún más cuando el aumento de 23% en 2026, 17% por encima de la inflación, fue de los principales detonantes de un nuevo ciclo inflacionario “sin paralelo en la región”, aseguraron.

Para los analistas, el incremento de 2026 explicó 63 pbs, 53%, de la aceleración de la inflación entre diciembre de 2025 y septiembre de 2026, cuando aumentó de 5,09% a 6,29%.

“Sin los incrementos desproporcionados del salario mínimo de los últimos años, la inflación ya podría estar ubicada en el rango meta del Banco de la República (2%-4%)”, anotaron.

Entre otro de los efectos que habría tenido el aumento de mínimo en 2026, estaría el aumento de la tasa de política monetaria, lo que ha encarecido el financiamiento de la economía con mínimos de inversión históricos, 16% del PIB.

“Las expectativas a un año completan 14 meses por encima del rango meta, mientras que las de dos años se han mantenido desancladas durante 2026. Esto ha llevado al Emisor a elevar su tasa de política monetaria en 300 pbs en lo corrido del año, hasta 12,25%”, aseguraron.

Lea aquí: Estiman alza del mínimo para 2027 entre 8% y 9,5%

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