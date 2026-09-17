Fed aumenta tasas: ¿qué puede pasar con el dólar y las tasas de interés en Colombia?

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) elevó el 16 de septiembre de 2026 su tasa de interés en 25 puntos base, hasta un rango de entre 3,75 % y 4 %, en el primer incremento desde 2023 y que sacudió a inversores en todo el mundo. Aquí le contamos cómo podría incidir en Colombia.
El movimiento también representa la primera modificación de tasas desde que Kevin Warsh asumió la presidencia de la Fed en mayo de 2026. Aunque el mercado ya esperaba la decisión, sus efectos pueden trasladarse a los mercados emergentes y, particularmente, a las monedas de la región.
Rodrigo Lama, chief business officer de Global66, comentó que el mercado tenía ampliamente descontada el alza, con el CME FedWatch asignándole una probabilidad de 90,1 % al cierre de la semana anterior.