“Lo primero es que entendemos que el sector financiero es un gran habilitador de las metas de desarrollo, económico y social y de sostenibilidad ambiental del país y que tenemos cinco caminos que le proponemos al país que podamos recorrer entre todo: el camino de los territorios, donde hay grandes brechas; el de los retos climáticos que es un reto no solo de Colombia sino global; el de reconocer esa gran diversidad que tiene el país que es una de nuestras fortalezas; el de las oportunidades, que cada vez más colombianos se encuentren como financiar sus sueños; y el quinto camino es el digital que es todo un reto para el sector y que va en sintonía con lo que las nuevas generaciones quieren”.

El presidente Petro dijo en el Congreso de la Andi que a él lo que le interesa es el sector real porque ahí es donde se genera la riqueza, dejando de lado el crecimiento económico que puede propiciar el sistema financiero ¿qué sensación le deja?

“Yo creo que aquí todos los sectores son fundamentales y son complementarios, o sea, no puedes desconocer la importancia del sector servicios en la economía, es que los servicios del conocimiento son la base el crecimiento. Además, hay que recordar por ejemplo que cuando el sector financiero crece en el PIB lo que está reflejando es un crecimiento de la profundización financiera, o sea que hay más colombianos que tienen acceso al crédito, entonces sería terrible que el sector financiero no creciera porque eso indicaría que no estamos proveyendo el crédito suficiente al resto de la economía”.