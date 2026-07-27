Arancel de EE. UU. afectaría 3 de cada 10 dólares que Colombia exporta a ese mercado

Las exportaciones colombianas hacia Estados Unidos enfrentan un nuevo desafío comercial tras la decisión de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) de imponer un arancel adicional del 12,5% a una parte de los bienes provenientes del país.
La medida se originó en una investigación iniciada el 12 de marzo de 2026 bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, mediante la cual la USTR abrió 60 investigaciones para evaluar las políticas de distintas economías sobre la prohibición y el control de importaciones de bienes producidos total o parcialmente con trabajo forzoso.
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El análisis incluyó a Estados soberanos y otros territorios, como la Unión Europea, Hong Kong y Taiwán. El 2 de junio de 2026, la autoridad comercial estadounidense concluyó que las prácticas evaluadas eran susceptibles de acciones comerciales.
Según la decisión, 54 economías, entre ellas Colombia, no habían establecido ni aplicado de forma eficaz una prohibición sobre las importaciones relacionadas con trabajo forzoso. Otras seis sí contaban con mecanismos de prohibición, pero Estados Unidos consideró que no los aplicaban de manera efectiva.
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La decisión no implica que Estados Unidos haya identificado trabajo forzoso en los productos exportados por Colombia. El fundamento de la medida corresponde a la evaluación general sobre el marco jurídico y los mecanismos de control implementados por el país.
Como resultado, Colombia quedó dentro del grupo de 38 economías sujetas a un arancel adicional del 12,5% sobre las mercancías que ingresen al mercado estadounidense.
La tarifa comenzó a regir para las mercancías ingresadas para consumo, o retiradas de depósito para consumo, desde las 12:01 a. m. del 24 de julio de 2026. La decisión contempla excepciones transitorias para algunos bienes que ya estaban en tránsito antes de esa fecha, así como exclusiones específicas definidas en los anexos y en el capítulo 99 del arancel estadounidense.
Esta medida se suma a otros gravámenes impuestos por Estados Unidos bajo la Sección 232 para productos como acero, aluminio, cobre y bienes del sector automotor, segmentos en los que Colombia también ha registrado afectaciones.
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