Arancel de 35% al acero encarecería la vivienda hasta 2,2% en Colombia, advirtió Camacol

La decisión del Gobierno de Colombia de imponer un arancel de 35% a importaciones de hierro, acero y productos metalmecánicos ya encendió las alertas en el sector constructor. La Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) advirtió que la medida elevará los costos de producción de vivienda y podría trasladarse directamente al precio final para los hogares. El impacto, según el gremio, sería el aumento del precio de la vivienda de alrededor del 2,2%, en un contexto en el que la actividad edificadora ya completa 33 meses consecutivos de caída. Le puede interesar: Gobierno decreta arancel del 35% para importaciones de acero y metal sin acuerdo comercial con Colombia

El golpe viene por los costos de construcción

Guillermo Herrera, presidente ejecutivo de Camacol. FOTO: EL COLOMBIANO

La preocupación de Camacol se explica por el peso que tienen estos insumos en la estructura de costos. El hierro y el acero representan cerca del 16,3% de los costos directos de construcción, por lo que un incremento arancelario de hasta 35% podría encarecer este componente en 3,9%. Ese aumento, advierte el gremio, terminaría trasladándose al comprador final, afectando especialmente a quienes buscan acceder a vivienda en un mercado ya presionado por el alza de costos. “¿Cómo espera el Gobierno que bajen los precios de la vivienda si al mismo tiempo encarece su producción?”, cuestionó Guillermo Herrera, presidente de Camacol.

Llega en un momento crítico para el sector

El pronunciamiento del gremio se da en medio de un panorama complejo. De acuerdo con Camacol, el sector construcción no solo acumula casi tres años de caída en iniciaciones de vivienda, sino que además ha perdido más de 136.000 empleos y enfrenta un aumento acumulado en costos de entre 16% y 20%. En ese contexto, la medida también genera dudas frente a su coherencia con la política de vivienda, especialmente cuando el Gobierno discute cambios en los topes de precios de la vivienda de interés social (VIS). Lea más: El aumento del salario mínimo ya encarece construir vivienda: mano de obra subió 13,3%: así impacta su bolsillo

¿Qué incluye el anuevo arancel del 35% impuesto por el Gobierno?

El decreto establece un arancel de 35% para 14 subpartidas de productos siderúrgicos y metalmecánicos provenientes de países con los que Colombia no tiene acuerdos comerciales. Entre los productos afectados están las barras de acero, alambres y alambrón; tubos soldados; clavos, puntillas y grapas y tornillos y manufacturas de alambre. Dicha medida entraría en vigencia el 1° de abril y tendría una duración inicial de un año.

La apuesta del Gobierno y la advertencia del sector