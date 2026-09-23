ANI reporta “cascada de demandas” por congelamiento de peajes y un desfase de $2,4 billones

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) enfrenta un frente financiero y jurídico de gran tamaño, según su nuevo presidente, Ricardo Ayerbe, quien aseguró que recibió la entidad con una “cascada de demandas” derivadas del decreto expedido el año pasado para congelar las tarifas de los peajes en el país. El funcionario señaló que esta situación hace parte de los riesgos que encontró al asumir la dirección de la Agencia y que ya tiene efectos sobre el presupuesto. A esto se suma un desfase de $2,4 billones en vigencias futuras, recursos comprometidos para atender obligaciones de infraestructura en los próximos años. “Recibimos la ANI con las demandas por la expedición el año pasado del decreto que congeló las tarifas de peajes en el país, que nos generaron una cascada de demandas que hoy estamos sufriendo desde el punto de vista presupuestal”, afirmó Ayerbe. El presidente de la ANI aseguró que uno de los principales problemas que encontró es precisamente la situación litigiosa de la entidad. Según explicó, actualmente existen $8 billones en laudos arbitrales ejecutoriados, mientras que hay otros 46 tribunales de arbitramento en trámite, cuyas pretensiones ascienden a $16 billones. A esta cuenta se agregan 18 solicitudes de amigable composición por $86 billones, de acuerdo con las cifras entregadas por el funcionario. “La litigiosidad de la Agencia es enorme. Hemos recibido, reitero, una Agencia llena de litigios que estamos tratando de empezar a resolver”, señaló. Le puede interesar: Agencia Nacional de Infraestructura activa plan de choque para agilizar trámites y servicios públicos

Peajes y presión sobre las cuentas de la ANI

El congelamiento de las tarifas de peajes aparece como uno de los nuevos frentes que, según Ayerbe, aumentaron la presión sobre las finanzas de la entidad. El Gobierno había expedido el año pasado un decreto que congeló las tarifas de los peajes, una medida que afectó el esquema de ingresos de diferentes concesiones viales. De acuerdo con el presidente de la ANI, las consecuencias de esa decisión se trasladaron posteriormente al terreno contractual y judicial, con demandas que ahora debe atender la Agencia. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. El impacto no se limita, sin embargo, a los procesos asociados con los peajes. La magnitud de las reclamaciones y controversias contractuales que reportó el funcionario involucra distintos proyectos y contratos administrados por la ANI. Los $8 billones en laudos arbitrales ejecutoriados corresponden a decisiones que ya quedaron en firme, mientras que los $16 billones corresponden a las pretensiones económicas de los procesos que todavía se encuentran en tribunales de arbitramento. En el caso de las amigables composiciones, se trata de mecanismos utilizados para resolver controversias contractuales entre las partes sin acudir necesariamente a un tribunal de arbitramento. En este caso, las 18 solicitudes reportadas por Ayerbe representan pretensiones por $86 billones. Las cifras corresponden a los valores involucrados en los procesos y solicitudes mencionados por el presidente de la ANI y no significan que la entidad necesariamente deba pagar la totalidad de esos montos. El resultado dependerá de las decisiones que se adopten en cada proceso.

ANI también reporta hueco de $2,4 billones

Al frente jurídico se suma el problema presupuestal. Ayerbe aseguró que encontró un desfase de $2,4 billones en vigencias futuras, que son compromisos de gasto que afectan presupuestos de años posteriores para garantizar la ejecución de proyectos de infraestructura. Este faltante representa otro de los riesgos que la actual administración de la ANI deberá atender, en un sector en el que los contratos de concesión tienen compromisos financieros que se extienden durante varios años. El presidente de la Agencia ubicó este desfase dentro del panorama financiero que encontró al asumir el cargo y señaló que la entidad está revisando sus obligaciones y compromisos. La situación adquiere relevancia porque las vigencias futuras son una de las herramientas con las que el Estado garantiza recursos para proyectos de infraestructura que requieren desembolsos durante varios años. Un desfase implica la necesidad de revisar cómo se cubrirán los compromisos ya adquiridos. Lea más: ¿Lo multaron por llevar ayudas humanitarias? Esto pasará con los comparendos, según la ANI

Dos concursos de méritos fueron revocados

Ayerbe también puso sobre la mesa un tercer frente: la contratación de la Agencia. El funcionario informó que revocó dos concursos de méritos que sumaban $57.000 millones y aseguró que en uno de ellos encontraron condiciones que, según su evaluación, afectaban los principios de transparencia, selección objetiva y pluralidad de oferentes. “Encontramos reglas violatorias a la transparencia, a la selección objetiva y a la pluralidad de oferentes”, afirmó. El presidente de la ANI agregó que también encontraron interventorías próximas a vencerse, por lo que la entidad está revisando y reestructurando esos procesos de contratación. Conozca también: ANI habilita paso sin peaje para maquinaria y ayudas humanitarias por emergencia sísmica Las interventorías tienen un papel central en los contratos de infraestructura porque se encargan de hacer seguimiento técnico, financiero, jurídico y administrativo a la ejecución de los proyectos. Por eso, el vencimiento de estos contratos obliga a la entidad a garantizar la continuidad de la vigilancia sobre las obras y concesiones. De esta manera, el panorama expuesto por Ayerbe combina tres frentes: una alta carga de litigios, presiones sobre el presupuesto por cuenta de las vigencias futuras y procesos de contratación que, según la nueva administración, requieren ajustes. Por ahora, las cifras presentadas por el presidente de la ANI corresponden al diagnóstico que la actual administración asegura haber encontrado al asumir la entidad. El reto está en gestionar las obligaciones que ya están en firme, atender los procesos que continúan en disputa y ajustar la programación financiera y contractual para evitar que estos riesgos se traduzcan en mayores presiones sobre los recursos públicos. Bloque de preguntas y respuestas: