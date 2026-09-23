“Tenemos que ahorrar energía, el descalce entre oferta y demanda ya es del 5%”: Andesco

Camilo Sánchez, presidente de Andesco, hizo un llamado para que el país ahorre por lo menos un 10% de energía en sus hogares, ya que se enfrenta un riesgo de apagón. Lo primero para comprender el llamado del gremio es tener claro que, a raíz de la sequía del fenómeno climático de El Niño, los embalses de las plantas que generan energía eléctrica se están secando. La otra realidad es que los hogares consumen más energía a medida que aumenta el calor. Eso, porque prenden con mayor frecuencia aires acondicionados y ventiladores para tratar de sobrellevar la incomodidad del aumento en la temperatura. Es por esa razón que Andesco advierte que el desfase entre la energía que se oferta en el país y la demanda de los hogares ya tiene un desfase del 5%. La cuestión es que esa brecha crecería a medida que El Niño aumente su intensidad, algo que se proyecta para diciembre. Le puede gustar: “Un jugador privado, como el que compró Isagén, lo haría muy bien en ISA también”, expresidente de ISA “Tenemos que ahorrar por lo menos el 10%. El descalce que yo les cuento que existe entre oferta y demanda ya supera el 5%, por consiguiente, cualquier situación puede causar un apagón”, insistió Sánchez.

Con cortes programados

El líder gremial señaló que actualmente ya se presentan cortes programados en diferentes zonas del país, los cuales calificó como “apagones pequeñitos”. El presidente de Andesco pidió a los ciudadanos contribuir con una reducción del consumo y planteó que el objetivo debe ser que cada hogar intente gastar menos energía en el siguiente mes frente a su consumo anterior. “Lo que yo consumí, hacer un esfuerzo para no gastar lo mismo el próximo mes”, mencionó.

Andesco advirtió que la reducción de los embalses aumenta la dependencia de las plantas térmicas para la generación de energía. FOTO CORTESÍA.

El dirigente recordó que en 2016 Colombia logró un ahorro de 4,8% y sostuvo que el escenario actual presenta mayores dificultades debido al desfase entre oferta y demanda. El gremio enfatizó en que la recomendación debe tenerse en cuenta especialmente en el centro del país, donde las condiciones de temperatura son diferentes a las de la costa, región en la que se están registrando calores que calificó como excesivos.

La generación térmica

Andesco explicó que la reducción de los embalses limita la capacidad de generación hidroeléctrica y obliga al sistema a recurrir en mayor medida a las plantas térmicas. Según Sánchez, las térmicas del país comenzarán a funcionar con una participación de 55% en la generación de energía. Sin embargo, señaló que esta alternativa resulta más costosa porque depende principalmente del gas. Aseguró que actualmente Colombia está importando más de 30% del gas y que ese combustible tiene un costo mayor. “Tenemos agua, pero dura el embalse dos o tres meses, bajan los embalses y en ese momento entran las térmicas”, afirmó. Ante esta situación, Sánchez insistió en la necesidad de reducir el consumo para disminuir la presión sobre el sistema eléctrico y evitar que también se ponga en riesgo el pago de las facturas de energía.

Un apagón costaría 2% del PIB