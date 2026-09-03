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Analdex pide a la Dian actuar contra Shein y Temu por competencia desleal

Ronald Bakalarz advirtió que las plataformas digitales están afectando a empresarios formales y pidió usar información y tecnología para combatir la ilegalidad en Colombia.

  • El presidente de la junta directiva de Analdex, Ronald Bakalarz. foto Analdex.
    El presidente de la junta directiva de Analdex, Ronald Bakalarz. foto Analdex.
Andrés Villamizar
Andrés Villamizar

Economía

hace 1 hora
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El presidente de la junta directiva de Analdex, Ronald Bakalarz, brindó las palabras de apertura en el Congreso Nacional de Exportadores que se celebra este jueves y viernes en Cartagena.

Una de las palabras más fuertes de su discurso obedeció a la solicitud a las autoridades de control, especialmente a la Dian, de fortalecer las acciones contra fenómenos de ilegalidad y competencia desleal asociados al comercio electrónico transfronterizo de plataformas como Shein y Temu.

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La solicitud fue presentada durante la apertura del Congreso Nacional de Exportadores, que se celebra este jueves y viernes en Cartagena, donde Bakalarz planteó una hoja de ruta para la transformación productiva y exportadora del país.

El dirigente gremial señaló que estas plataformas digitales están afectando a los empresarios y al sector formal de la economía. En ese contexto, pidió que las autoridades utilicen la información y la tecnología para fortalecer los controles.

“Quiero solicitar a las autoridades de control, en especial a la Dian, fortalecer sus esfuerzos utilizando para ello la información y la tecnología”, manifestó Bakalarz.

El objetivo, según su planteamiento, debe ser atacar de manera contundente la ilegalidad y cualquier fenómeno que afecte la estabilidad y el crecimiento de las empresas que cumplen con sus obligaciones tributarias.

La posición de Analdex frente a Shein y Temu

Bakalarz cuestionó lo que calificó como un “aparente abuso del instrumento del comercio electrónico transfronterizo” por parte de Shein y Temu.

De acuerdo con su intervención, esta situación estaría generando afectaciones a los empresarios que operan dentro de la economía formal y que compiten bajo las reglas establecidas para el comercio y el pago de impuestos.

Por eso, la petición del gremio apunta a que las autoridades de control refuercen sus mecanismos de vigilancia y utilicen herramientas tecnológicas y de información para identificar y enfrentar las operaciones que puedan constituir ilegalidad o competencia desleal.

La solicitud fue incluida dentro de los planteamientos que Analdex presentó para transformar la facilitación del comercio exterior colombiano y mejorar las condiciones para las empresas que producen y exportan desde el país.

En su intervención también reveló una hoja de ruta para el sector exportador; aseguró que la crisis fiscal debe alejarse de la idea de hacer una reforma tributaria tras otra.

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