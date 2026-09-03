Analdex pide a la Dian actuar contra Shein y Temu por competencia desleal

El presidente de la junta directiva de Analdex, Ronald Bakalarz, brindó las palabras de apertura en el Congreso Nacional de Exportadores que se celebra este jueves y viernes en Cartagena.
Una de las palabras más fuertes de su discurso obedeció a la solicitud a las autoridades de control, especialmente a la Dian, de fortalecer las acciones contra fenómenos de ilegalidad y competencia desleal asociados al comercio electrónico transfronterizo de plataformas como Shein y Temu.
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La solicitud fue presentada durante la apertura del Congreso Nacional de Exportadores, que se celebra este jueves y viernes en Cartagena, donde Bakalarz planteó una hoja de ruta para la transformación productiva y exportadora del país.