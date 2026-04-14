Bloqueos viales por impuesto predial ponen en riesgo casi 900.000 litros de leche diarios

Las empresas procesadoras de leche manifestaron su preocupación por miles de litros de leche que podrían perderse a raíz de las limitaciones de movilidad por los bloqueos de vías, que ya cumplen seis días en distintas regiones del país.
Estas interrupciones, convocadas en rechazo al incremento del impuesto predial tras la actualización catastral del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), están impactando de forma directa los corredores logísticos clave para el sector lácteo.
Según la Asociación Colombiana de Procesadores de la Leche (Asoleche), las restricciones están dificultando la recolección, transporte y procesamiento de leche cruda, especialmente en zonas estratégicas donde se concentra la producción.
Entérese: Lecheros independientes alertan que están perdiendo $76 por cada litro producido