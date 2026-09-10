MinHacienda expide los 11 decretos de emergencia económica tras el terremoto: así funcionarán

Un mes después del terremoto del 10 de agosto, el Gobierno nacional ha expedido un paquete de 11 decretos de emergencia económica, numerados del 1379 al 1389, con medidas que abarcan desde la creación de un fondo para financiar la reconstrucción hasta cambios temporales en el funcionamiento de las entidades públicas, el sistema educativo y el manejo de la información estadística. El terremoto del 10 de agosto a las 7:34 a. m. de magnitud 7,4 dejó una emergencia que puso a prueba la capacidad del Estado, a tan solo tres días de haberse posesionado Abelardo de la Espriella, para mover recursos entre territorios, mantener servicios esenciales y responder con rapidez en zonas donde las estructuras públicas quedaron afectadas. Entérese: A las 7:34 a. m., Cali se detuvo por 90 segundos para recordar a las 154 víctimas del terremoto

¿Qué implican los nuevos decretos económicos para la reconstrucción?

El paquete busca facilitar el traslado de recursos hacia los municipios afectados y darles a las entidades públicas mayor margen para atender las necesidades que dejó la emergencia. Estos son los 11 decretos y qué cambia con cada uno:

1. Decreto 1379: Fondo Patria Milagro

El primer decreto crea el Fondo Patria Milagro, bajo la figura de un patrimonio autónomo administrado por una fiduciaria pública y vigilado por la Superintendencia Financiera. La intención es concentrar y canalizar recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación, donaciones, créditos, regalías y aportes privados para financiar las obras y acciones de reconstrucción. “Necesitamos capacidad de ejecución, recursos y velocidad. Este fondo será uno de los instrumentos, quizá el más importante, para lograrlo”, afirmó el presidente Abelardo de la Espriella. Lea más: Superfinanciera ordena alivios para deudores afectados por el terremoto: así funcionarán

2. Decreto 1380: recursos para recuperar el servicio de energía

El Decreto 1380 fue expedido para atender la emergencia en el servicio público de energía, el cual colapsó tras el sismo dejando a 1,5 millones de usuarios sin suministro y registrando afectaciones del 100 % en Chocó, 82 % en Caldas, Quindío y Risaralda, 70 % en Valle del Cauca y 44 % en Cauca y Nariño. Frente a este panorama, el Gobierno justificó la intervención señalando que restablecer la electricidad es indispensable para la operación de hogares, hospitales, comercios y sistemas de comunicación, bajo la premisa presidencial de que la reconstrucción no puede avanzar con comunidades a oscuras. Para responder a la crisis, la norma autoriza al FONDES a entregar aportes financieros no reembolsables por una sola vez con el objetivo de recuperar la prestación del servicio eléctrico en las zonas impactadas. Estos giros están dirigidos a empresas mixtas que cumplan con atender a más del 90 % de los municipios afectados de un departamento, cubran más del 50 % de esa entidad y tengan más de la mitad de su demanda regulada expuesta a la bolsa hasta abril de 2027, estableciendo que los desembolsos deberán ser aprobados en 90 días y ejecutados en el plazo de un año

3. Decreto 1381: alcaldías y gobernaciones podrán invertir fuera de su territorio

Una de las principales barreras identificadas durante la emergencia fue que los recursos de una entidad territorial están sujetos a su propia jurisdicción. El Decreto 1381 permite de manera temporal que alcaldías y gobernaciones de todo el país financien o cofinancien proyectos de reconstrucción en otros territorios, incluso si no fueron directamente afectados por el terremoto. “Tenemos que reconstruir pensando siempre como país y no únicamente dentro de los límites administrativos de cada territorio”, señaló De la Espriella. Esta medida busca corregir una disparidad presupuestal, pues mientras las alcaldías de municipios no afectados guardaban reservas por $924.000 millones de pesos en sus fondos de desastres, loa pueblos destruidas por el sismo apenas contaban con $605 millones en promedio. De este modo, los territorios con mayor liquidez pueden enviar auxilios financieros directos y ejecutar obras clave para recuperar la movilidad, los servicios públicos y la economía regional sin barreras administrativas. Le puede interesar: Tras un mes del terremoto: el reto de atender a 300.000 familias afectadas y de luto

4. Decreto 1382: más margen financiero para los municipios afectados

Los municipios golpeados por la emergencia tendrán herramientas adicionales para conseguir liquidez. El decreto les permite reorientar determinadas rentas, contratar créditos de hasta el 15 % de sus ingresos corrientes y retener el 100 % de la sobretasa al ACPM para fortalecer sus recursos.

5. Decreto 1383: recursos pensionales y de salud

El Decreto 1383 se enfoca en atender la infraestructura de salud y las obligaciones pensionales, otorgando un plazo extraordinario de 30 días hábiles para acreditar requisitos y 45 días hábiles para solicitar el retiro de recursos del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET). Esta medida permite respaldar el pago de nóminas pensionales pendientes en 89 municipios, tramitar excedentes en otros 61 y, por primera vez, autoriza a los municipios a usar los excedentes del sector salud de este fondo para reconstruir los 404 centros asistenciales afectados por el terremoto

6. Decreto 1384: cambios temporales en el empleo público

La emergencia también modifica temporalmente la forma en que pueden operar las entidades estatales. El Decreto 1384 permite cambiar horarios, implementar trabajo en casa y crear plantas temporales de personal en el sector público. También suspende los concursos de la Comisión Nacional del Servicio Civil hasta el 31 de diciembre de 2026. Lea también: Gobierno De la Espriella tiene en la mira erradicación de 330.000 hectáreas de coca: así es el plan

7. Decreto 1385: el DANE podrá utilizar información bajo reserva

Para la reconstrucción también es necesario identificar con precisión a las familias afectadas y establecer su ubicación. Por eso, el Decreto 1385 levanta temporalmente la reserva estadística del DANE para permitir procesos de georreferenciación, censo y caracterización de las familias afectadas: “La información que vamos a obtener permitirá tomar mejores decisiones”, puntualizó el jefe de Estado.

8. Decreto 1386: clases en espacios alternativos

A continuación los tres decretos siguientes son dirigidos al proceso formativo para atender a las 5.309 sedes escolares dañadas en 423 municipios y cada uno resuelve un problema operativo específico para garantizar el derecho a la educación de más de 1,1 millones de estudiantes. El primero, el Decreto 1386 permite que, mientras se rehabilitan las sedes destruidas o averiadas, las clases puedan desarrollarse en otros espacios que sean seguros y adecuados. Esto para evitar que el daño físico de los colegios se traduzca en una interrupción prolongada del calendario académico.

9. Decreto 1387: cambios en el calendario escolar

El siguiente decreto complementa la medida anterior. Los municipios declarados en emergencia podrán reorganizar temporalmente sus calendarios académicos, teniendo en cuenta las condiciones particulares generadas por el terremoto. Esto permite adaptar los tiempos escolares a la recuperación de cada territorio y a las condiciones en las que se encuentran las comunidades educativas.

10. Decreto 1388: protección de los recursos destinados a educación

El décimo decreto busca evitar que las inconsistencias en la información educativa afecten los recursos destinados a las instituciones. La norma gira recursos esenciales y suspende sanciones o descuentos presupuestales derivados de inconsistencias en el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT) que estén relacionadas con la emergencia. “El mensaje para las familias es muy claro. La emergencia puede haber afectado los colegios, pero no vamos a permitir que interrumpa el futuro de nuestros niños y jóvenes”, manifestó De la Espriella. Conozca: Así se levanta Colombia a un mes del terremoto: 498 municipios siguen afectados

11. Decreto 1389: Obras por Impuestos para acelerar la reconstrucción