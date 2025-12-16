bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin Derrumbe de la Estatua de la Libertad en Brasil por vientos extremos

Un fuerte temporal con ráfagas de viento que alcanzaron velocidades de hasta 96.3 km/h provocó el colapso de una réplica gigante de la Estatua de la Libertad de la cadena Havan, ubicada en Guaíba, Brasil....